8 Haziran Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün maddi konular üzerine hızlıca atılan adımlar ve düşünülmeden söylenen sözler, beklenmedik bir kısıtlama ile karşı karşıya kalmana neden olabilir. Zira bugün, gökyüzündeki enerjiler biraz karmaşık. Venüs, zihninin hızla ilerlemesini ve hızlı kararlar almanı teşvik ediyor. Satürn ise seni gerçeklerle yüzleşmeye, daha ağır ve dikkatli adımlar atmaya zorluyor.

Galiba bugün iş hayatına ve finansal konularda karar vermeye ayırmak iyi bir seçim olmayacaktır. Önemli kararları yarına bırak ve gelecek haftanın enerjisiyle dengeye ulaşmayı, yenilenmeyi bekle!

Aşk hayatına gelecek olursak, geçmişte konuşulmamış, içeride kalmış duyguların su yüzüne çıkma ihtimali yüksek. Ancak, bu duyguları ifade ederken her kelimenin yükünü taşıyıp taşıyamayacağını önceden tartmalısın. Her kelimenin bir ağırlığı, bir etkisi olduğunu unutma. Duygularını ifade ederken, karşındakinin duygularını da göz önünde bulundurman gerekebilir. Her zaman olduğu gibi, dikkatli ve düşünceli olmak en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…