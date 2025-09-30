Ekim Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, Ekim ayının ilk günlerinde Juno'nun Yay burcuna adım atması, senin için ruhsal ve bedensel enerji dengesinin önemini bir kez daha vurguluyor. Bu dönemde, enerjini tazelemek ve dengelemek için doğa ile iç içe olabileceğin kısa yürüyüşlere çıkmayı, yoga yapmayı veya meditasyonla iç huzurunu bulmayı düşünebilirsin. Bu aktiviteler, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını olumlu yönde destekleyerek, seni daha canlı ve enerjik hissettirebilir.

Ayın ortasında ise Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ise dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına odaklanmalısın. Aynı zamanda düzenli uyku, bu süreçte en büyük yardımcın olacaktır. Yeterli ve kaliteli uykuyu ihmal etmemen, yaşam kaliteni artıracaktır. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…