25 Ağustos Pazartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, yeni bir haftaya iç dünyanda bir sürü duygu ve düşünce ile ama aynı zamanda güçlü bir motivasyonla başlıyorsun. Gökyüzünde Venüs’ün Aslan burcunda yaptığı yolculuk, kariyer hayatında belki de şu anda tam olarak farkında olmadığın ancak seni ileride büyük bir başarıya taşıyacak olan gelişmelerin habercisi olabilir.

Tabii bu gelişmeler hemen göz önünde olmayabilir! Lakin perde arkasında seni destekleyen güçlü kuvvetlerin varlığını hissedeceksin. Bu nedenle, Pazartesi sendromunu bir kenara bırakıp bu haftanın ilk gününü stratejik planlama, yeni projeler tasarlama ve geleceğini şekillendirecek adımları belirleme günü olarak değerlendirebilirsin.

Biraz da aşk... Aşk hayatına geldiğimizde ise bugün, geçmişten kalan ve belki de unuttuğun duyguların yeniden canlandığını hissedebilirsin. Eski bir aşkın aniden hatırlatılması ya da belki de uzun zamandır sana gizli bir hayranlık besleyen birinin ortaya çıkması hayatını değiştirebilir. Geçmiş, gelecek olmak üzere. Tabii bunun için bir karar vermelisin, onu yeniden hayatında istiyor musun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…