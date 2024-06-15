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Zorlu Maceralara Kendinizi Hazırlayın: Metroidvania Türündeki En İyi Oyunlar!

Zorlu Maceralara Kendinizi Hazırlayın: Metroidvania Türündeki En İyi Oyunlar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 15:01

Günümüzde oyunculara hitap edecek birçok oyun türü bulunuyor. Bu türlerden birisi de yıllardır hayatımızda olan Metroidvania türü. Peki en iyi metroidvania oyunları hangileri?

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10. Bloodstained: Ritual of the Night - Metascore: 83

10. Bloodstained: Ritual of the Night - Metascore: 83

2019 yılında çıkan Bloodstained: Ritual of the Night, türü sevenlerin ilgi odağı olmayı başarmıştı. Metroidvania deneyimini oyuncularla buluşturan bu yapım, rol yapma ögeleri ve keşif hissi ile iyi puanlar almayı da başarmıştı.

9. Blasphemous 2 - Metascore: 84

9. Blasphemous 2 - Metascore: 84

İlk oyunu ile iyi bir başarı yakalayan Blasphemous, devam oyunu ile birlikte çıtayı bir üst kademeye taşımayı başardı. İlgi çekici teması, sağlam oynanış mekanikleri ve tabii ki boss savaşları ile Blasphemous 2, türünün en iyi örneklerinden birisi.

8. The Messenger - Metascore: 86

8. The Messenger - Metascore: 86

Platform mekanikleri ile öne çıkan The Messegner, sizlere zorlu saatler geçirtebilir. Metroidvania temeli üzerine kurulan bu yapım, görsel olarak da çekici bir yapıya sahip. Oyun yer yer 8-bit grafiklere geçerken, yer yer de 16-bit grafikler ile karşınıza çıkıyor.

7. Dead Cells - Metascore: 89

7. Dead Cells - Metascore: 89

Türün en iyi örneklerinden kabul edilen Dead Cells, sizlere keyifli saatler geçirtebilecek bir yapım. Rogulike türündeki bu yapım, bizlere haritayı keşfedip kendimizi geliştirmeye zorluyor. Sanat tasarımı, boss savaşları ve sağlam oynanışı ile Dead Cells, mutlaka şans verilmesi gereken bir yapım.

6. Hollow Knight - Metascore: 89

6. Hollow Knight - Metascore: 89

Oyuncular tarafından oldukça beğenilen Hollow Knight, türün önde gelen isimlerinden birisi. Harita tasarımı, eğlenceli oynanışı ve tabii ki boss savaşları ile birçok oyuncunun gönlünde taht kurmayı başardı. Oyunun kendine has bir zorluğu da bulunuyor. Bu zorluk bazı yerlerde kumanda kırmaya kadar gidebiliyor, uyarmadı demeyin.

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5. Prince of Persia: The Lost Crown - Metascore: 86

5. Prince of Persia: The Lost Crown - Metascore: 86

Bu yıl piyasaya sürülen The Lost Crown, ön yargıları yıkarak sağlam bir iş ortaya koymayı başardı. Metrodivania türünde olan bu yapım, çeşitlilik konusunda oyuncuları üzmeyecek bir deneyim sunuyor. Farklı temaları, eğlenceli boss savaşları ve platform mekanikleri ile türü sevenlerin dikkatini kendine çekmeyi başarıyor.

4. Metroid Dread - Metascore: 88

4. Metroid Dread - Metascore: 88

Metroidvania türünün temelini atan oyunlardan olan Metroid serisi, uzun yıllardır hayatımızda. Bu serinin en iyi yapımlarından olan Metroid Dread ise karmaşık haritası, gelişim hissi ve hızlı yapısı ile Nintendo sahiplerinin mutlaka oynaması gereken bir yapım.

3. Castlevania: Symphony of the Night - Metascore: 89

3. Castlevania: Symphony of the Night - Metascore: 89

Metroidvania türünün oluşmasındaki bir diğer kilit ismi de Castlevania serisi. 1997 yılında piyasaya sürülen Symphony of the Night, döneminde adından söz ettirmeyi başarmıştı. Metroidvania türünün yapı taşlarından biri olan bu yapım, yenilenmiş hali ile Xbox ve PlayStation için yeniden piyasaya sürüldü.

2. Animal Well - Metascore: 90

2. Animal Well - Metascore: 90

Bu yılın bir başka sürpriz ismi olan Animel Well, sessiz sedasız piyasaya sürüldü. Tek kişi tarafından geliştirilen bu proje, beklenilenin üstünde bir başarı elde etti. Her ne kadar çok gündem olmayı başaramasa da türü sevenlerin mutlaka göz atması gereken bir yapım.

1. Ori and the Will of the Wisps - Metacscore: 90

1. Ori and the Will of the Wisps - Metacscore: 90

Görsel tarzı ile göz kamaştıran Ori, türün en başarılı işlerinden birisi. Platform mekanikleri ve aksiyonu ile öne çıkan yapım, sizlere eşşiz bir deneyim vadediyor. Oyunun en iyi noktalarından birisi de şüphesiz müzikleri. Ori and the Will of the Wisp, müzikleri ile sizleri adeta başka bir evrene götürecek.

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