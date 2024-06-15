Zorlu Maceralara Kendinizi Hazırlayın: Metroidvania Türündeki En İyi Oyunlar!
Zorlu Maceralara Kendinizi Hazırlayın: Metroidvania Türündeki En İyi Oyunlar!
Günümüzde oyunculara hitap edecek birçok oyun türü bulunuyor. Bu türlerden birisi de yıllardır hayatımızda olan Metroidvania türü. Peki en iyi metroidvania oyunları hangileri?
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10. Bloodstained: Ritual of the Night - Metascore: 83
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9. Blasphemous 2 - Metascore: 84
8. The Messenger - Metascore: 86
7. Dead Cells - Metascore: 89
6. Hollow Knight - Metascore: 89
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5. Prince of Persia: The Lost Crown - Metascore: 86
4. Metroid Dread - Metascore: 88
3. Castlevania: Symphony of the Night - Metascore: 89
2. Animal Well - Metascore: 90
1. Ori and the Will of the Wisps - Metacscore: 90
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