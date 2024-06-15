Zorlu Maceralara Kendinizi Hazırlayın: Metroidvania Türündeki En İyi Oyunlar!

Bu yılın bir başka sürpriz ismi olan Animel Well, sessiz sedasız piyasaya sürüldü. Tek kişi tarafından geliştirilen bu proje, beklenilenin üstünde bir başarı elde etti. Her ne kadar çok gündem olmayı başaramasa da türü sevenlerin mutlaka göz atması gereken bir yapım.