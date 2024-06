Zorlu Maceralara Kendinizi Hazırlayın: Metroidvania Türündeki En İyi Oyunlar!

Görsel tarzı ile göz kamaştıran Ori, türün en başarılı işlerinden birisi. Platform mekanikleri ve aksiyonu ile öne çıkan yapım, sizlere eşşiz bir deneyim vadediyor. Oyunun en iyi noktalarından birisi de şüphesiz müzikleri. Ori and the Will of the Wisp, müzikleri ile sizleri adeta başka bir evrene götürecek.