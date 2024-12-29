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Resmen Psikopat: Bir Genç Kız Komşusu Yüzünden Yaşadığı Korku Dolu Olayları Anlattı

Resmen Psikopat: Bir Genç Kız Komşusu Yüzünden Yaşadığı Korku Dolu Olayları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2024 - 13:11

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Ülkemizde komşuluk ilişkileri, toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Bu ilişkiler, birlikte yaşama kültürümüzün, dayanışma ve yardımlaşma geleneğimizin temel taşları. Bu ilişkilerin güçlü olması, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasına katkı sağlar. Fakat elbette beklenmedik durumlar da yaşanabiliyor. Bir TikTok kullanıcı komşusuyla yaşadığı ürkütücü olayı anlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@masalsacan/vi...
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Evlerine sık sık gelen komşusunun bir süre sonra durumu abarttığını anlatan genç kız, durumun kapıyı kırıp içeri girmeye kadar gittiği anlattı.

Evlerine sık sık gelen komşusunun bir süre sonra durumu abarttığını anlatan genç kız, durumun kapıyı kırıp içeri girmeye kadar gittiği anlattı.

Kapının kilidini değiştirip durumu ailesine anlattığını belirten genç kızın anlattıkları, izleyenlerin sinirlerini bozdu.

Kapının kilidini değiştirip durumu ailesine anlattığını belirten genç kızın anlattıkları, izleyenlerin sinirlerini bozdu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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