“Zombi Şirketler” Ekonomisi: Borçla Ayakta Kalan Dev Şirketler Hangileri

Çünkü bu şirketler sağlıklı işletmeler gibi hareket eder ama içten içe ölüdür. Ne tam anlamıyla büyürler ne de tamamen yok olurlar. Yürüyen ölü benzetmesi de buradan gelir. Şirketler hayatta gibi görünür ama aslında sadece borçla beslenirler. Bu benzetme aynı zamanda ekonomistlerin ve finans dünyasının onları tanımlamak için kullandığı görsel ve akılda kalıcı bir ifadedir. Böylece hem okuyucuya hem de yatırımcılara şirketin finansal durumunu hızlıca anlatmak mümkün olur.