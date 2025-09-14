“Zombi Şirketler” Ekonomisi: Borçla Ayakta Kalan Dev Şirketler Hangileri
Ekonomide ‘zombi şirketler’ diye bir kavram var ve bu firmalar aslında batması gerekirken borçlarla yaşamaya devam eden devler. Kar etmekte zorlanıyorlar ama bankalardan aldıkları kredilerle kendilerine yeni bir nefes yaratıyorlar. Yani görünürde güçlüler ama perde arkasında sürekli borç döndürmekle meşguller. Tıpkı dizilerdeki zombiler gibi, varlar ama tam anlamıyla ‘canlı’ değiller. Şimdi birlikte zombi şirket ekonomisine yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zombi şirket nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden zombi deniyor?
Hangi sektörlerde görülüyor?
Ekonomiye etkileri neler?
Türkiye'de zombi şirketler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın