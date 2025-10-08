Ziynet Sali Kimdir? Ziynet Sali Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında Ziynet Sali’nin de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim var.

Operasyonun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan sanatçı, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için komutanlığa götürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın savcılık gözetiminde sürdüğü ifade edildi.