Ziynet Sali Kimdir? Ziynet Sali Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 10:20

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda birçok tanınmış isimle birlikte ifadeye götürüldü.

Peki Ziynet Sali kimdir, nereli ve neden gözaltına alındı?

Ziynet Sali Kimdir?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Profesyonel müzik kariyerine 2000 yılında yayımladığı “Ba-Ba” albümüyle adım atan Sali, güçlü sesi ve Akdeniz ezgilerini harmanlayan tarzıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Ziynet Sali Kaç Yaşında?

Ziynet Sali, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

Ziynet Sali Nereli?

Ziynet Sali, aslen Kıbrıslı Türk’tür. Çocukluk yıllarının bir bölümünü İngiltere’de geçirmiş, ardından ailesiyle birlikte yeniden Kıbrıs’a dönmüştür.

Ziynet Sali Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında Ziynet Sali’nin de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim var.

Operasyonun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan sanatçı, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için komutanlığa götürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın savcılık gözetiminde sürdüğü ifade edildi.

