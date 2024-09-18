Zeynep'in Sürpriz Bir İsimli Nikahlandığı Kızıl Goncalar Fragmanına Gelen Tepkiler
Zeynep'in Sürpriz Bir İsimli Nikahlandığı Kızıl Goncalar Fragmanına Gelen Tepkiler
NOW ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar 30 Eylül günü 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına gelen tepkileri sizler için sıraladık.
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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar uzun bir bekleyişin ardından 30 Eylül günü 2. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
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Vahit'in dergaha sıkı yönetim getirmesinin yanı sıra Zeynep'in sürpriz bir isimle nikahlandığını gördüğümüz fragmanda ayrıca Cüneyd'in yalnız ve kederli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Yeni sezonun ilk fragmanı izleyicilerde büyük heyecan yaratırken haliyle yorumlar yağmur gibi yağdı. Biz de onlardan birkaçını derleyelim dedik.
Fragmanı şöyle bırakalım:
Gelen tepkiler de burada:
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