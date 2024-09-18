Market Cinayetinde Tüm Sanıklar Serbest Kalmıştı: 3 Hakim ve Savcı Açığa Alındı

İzmir’de markette “omuz atma” sebebiyle çıkan kavgada Semih Kenan Köse hayatını kaybetmişti. Davanın görülen son duruşmasında tutuklu tek sanık Sercan Bavkır da tahliye olmuş ve 11 ay sonra olayda tutuklu kimse kalmamıştı. Çok tartışılan bu karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu, kararı veren 3 hakimi ve dosyanın savcısını açığa aldı.