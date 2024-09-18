Market Cinayetinde Tüm Sanıklar Serbest Kalmıştı: 3 Hakim ve Savcı Açığa Alındı
Market Cinayetinde Tüm Sanıklar Serbest Kalmıştı: 3 Hakim ve Savcı Açığa Alındı
İzmir’de markette “omuz atma” sebebiyle çıkan kavgada Semih Kenan Köse hayatını kaybetmişti. Davanın görülen son duruşmasında tutuklu tek sanık Sercan Bavkır da tahliye olmuş ve 11 ay sonra olayda tutuklu kimse kalmamıştı. Çok tartışılan bu karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu, kararı veren 3 hakimi ve dosyanın savcısını açığa aldı.
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Geçtiğimiz yıl markette çıkan kavgada yanında kız arkadaşı bulunan Semih Kenan Köse, Serkan, Sercan ve Taylan Bavkır kardeşler tarafından dövülmüş ve bıçakla öldürülmüştü.
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Kavganın görüntüleri 👇
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede 3 kardeş hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada, Serkan ve Taylan Bavkır adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
Cinayet davasının son duruşmasında ise tek tutuklu sanık Sercan Bovkır da tahliye edildi.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir’de bir markette yaşanan tartışma sonucu Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan üç sanıktan son tutuklu olanının tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.
Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Sercan B. hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı.
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