HSK Kararnamesi: Kritik Davada Yer Alan Savcıların Rütbeleri Düşürüldü

Dün akşam yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesiyle 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. HSK kararnamesinde en dikkat çeken ise öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının savcılarının rütbelerinde yapılan değişiklik oldu.