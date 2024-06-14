HSK Kararnamesi: Kritik Davada Yer Alan Savcıların Rütbeleri Düşürüldü
HSK Kararnamesi: Kritik Davada Yer Alan Savcıların Rütbeleri Düşürüldü
Dün akşam yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesiyle 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. HSK kararnamesinde en dikkat çeken ise öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının savcılarının rütbelerinde yapılan değişiklik oldu.
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Ankara’da siyasetin önemli gündem maddelerinden biri olan Sinan Ateş davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Silahlı saldırada hayatını kaybeden Sinan Ateş’in soruşturmasında yer alan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özel ve ona bağlı çalışan iki savcı görevden alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirilmişti.
Dün akşam yayımlanan HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na; Ankara Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya, Diyarbakır Çınar Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
Böyle iki savcı da kariyerlerinde tenzili rütbe yaşamış oldu.
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Abi ne zaman büyük bir olay olsa -büyükten kastım tahmin ettiğimiz kişilere ucu dokunan bir olay- habire savcılar değiştirilip ya da istifaya zorlanıyor... B... Devamını Gör
Bu bile ocaksızların nasıl bir yapıda olduğunu gösteriyor.