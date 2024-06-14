Görüş Bildir
Haberler
Gündem
HSK Kararnamesi: Kritik Davada Yer Alan Savcıların Rütbeleri Düşürüldü

HSK Kararnamesi: Kritik Davada Yer Alan Savcıların Rütbeleri Düşürüldü

Ankara sinan ateş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.06.2024 - 08:15

Dün akşam yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesiyle 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. HSK kararnamesinde en dikkat çeken ise öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının savcılarının rütbelerinde yapılan değişiklik oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ankara’da siyasetin önemli gündem maddelerinden biri olan Sinan Ateş davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara’da siyasetin önemli gündem maddelerinden biri olan Sinan Ateş davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Silahlı saldırada hayatını kaybeden Sinan Ateş’in soruşturmasında yer alan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özel ve ona bağlı çalışan iki savcı görevden alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirilmişti.

Silahlı saldırada hayatını kaybeden Sinan Ateş’in soruşturmasında yer alan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özel ve ona bağlı çalışan iki savcı görevden alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirilmişti.

Dün akşam yayımlanan HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na; Ankara Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya, Diyarbakır Çınar Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Dün akşam yayımlanan HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na; Ankara Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya, Diyarbakır Çınar Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Böyle iki savcı da kariyerlerinde tenzili rütbe yaşamış oldu.

Böyle iki savcı da kariyerlerinde tenzili rütbe yaşamış oldu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

Abi ne zaman büyük bir olay olsa -büyükten kastım tahmin ettiğimiz kişilere ucu dokunan bir olay- habire savcılar değiştirilip ya da istifaya zorlanıyor... B... Devamını Gör

Kazım ilbasmış

Bu bile ocaksızların nasıl bir yapıda olduğunu gösteriyor.