Narin Cinayetiyle İlgili "Aile Bizim Dostumuz" Diyen AK Parti Milletvekili ile Salim Güran Aynı Karede

'Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.”

'Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok'