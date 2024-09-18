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Narin Cinayetiyle İlgili "Aile Bizim Dostumuz" Diyen AK Parti Milletvekili ile Salim Güran Aynı Karede

Narin Cinayetiyle İlgili "Aile Bizim Dostumuz" Diyen AK Parti Milletvekili ile Salim Güran Aynı Karede

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.09.2024 - 15:54 Son Güncelleme: 18.09.2024 - 15:59

Narin cinayetiyle ilgili 'Bilip söylemememiz gereken şeyler var' ifadelerini kullanan AK Parti milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, tutuklu bulunan amca Salim Güran ile aynı karede olduğu fotoğraf ortaya çıktı.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12’ye ulaştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12’ye ulaştı.

Narin cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın ise WhatsApp yazışmalarını sildiği de ortaya çıkmıştı.

Narin cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın ise WhatsApp yazışmalarını sildiği de ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet Gazetesinde yer alan habere göre, daha önce Güran Ailesi ile ilgili olarak "Aile bizim dostlarımız" ifadesini kullanan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, Salim Güran ile aynı karede olduğu bir fotoğrafın ortaya çıktığı iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesinde yer alan habere göre, daha önce Güran Ailesi ile ilgili olarak "Aile bizim dostlarımız" ifadesini kullanan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, Salim Güran ile aynı karede olduğu bir fotoğrafın ortaya çıktığı iddia edildi.

Ensarioğlu "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

Ensarioğlu "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

'Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.”

'Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok'

Ensarioğlu'nun 2023 yılında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla, fotoğraf karesinde yer alan kişinin Salim Güran olduğu doğrulanmış oldu.

Ensarioğlu'nun 2023 yılında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla, fotoğraf karesinde yer alan kişinin Salim Güran olduğu doğrulanmış oldu.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

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