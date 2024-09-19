Hayvanların İngilizce İsimlerini Bilebilecek misin?
Hayvanların İngilizce İsimlerini Bilebilecek misin?
Hayvanların İngilizce isimlerini tahmin ederken öğrenebileceğin bir test hazırladık! Bakalım kaçını doğru bileceksin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bu tatlı pati dostumuzun İngilizce adını biliyor musun? 🐶
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Miyav sesi kulağına tanıdık geldi mi? Peki ya İngilizcesi? 😺
3. Havuçları seven, kocaman kulaklı bu tatlı tavşancığın İngilizce adı neydi? 🐰
4. Zıplamayı seven bu yeşil dostun İngilizcesi ne? 🐸
5. Hortumunu sallaya sallaya gelen bu devasa dostumuzun adı ne olabilir? 🐘
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Çok basitmiş zekamıza hakaret gibi bu test 10/10 doğru cevap.