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Hayvanların İngilizce İsimlerini Bilebilecek misin?

etiket Hayvanların İngilizce İsimlerini Bilebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 15:03

Hayvanların İngilizce isimlerini tahmin ederken öğrenebileceğin bir test hazırladık! Bakalım kaçını doğru bileceksin?

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1. Bu tatlı pati dostumuzun İngilizce adını biliyor musun? 🐶

2. Miyav sesi kulağına tanıdık geldi mi? Peki ya İngilizcesi? 😺

3. Havuçları seven, kocaman kulaklı bu tatlı tavşancığın İngilizce adı neydi? 🐰

4. Zıplamayı seven bu yeşil dostun İngilizcesi ne? 🐸

5. Hortumunu sallaya sallaya gelen bu devasa dostumuzun adı ne olabilir? 🐘

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6. Cesur ve karizmatik bu kükreyen dostun adı nedir? 🦁

6. Cesur ve karizmatik bu kükreyen dostun adı nedir? 🦁

7. "Penguen" dedik, aklımızda hemen buzlar canlandı! Karda yürüyen arkadaş kimdi? 🐧

8. Yavaş ama kararlı bu dostumuzun İngilizce karşılığını biliyor musun? 🐢

8. Yavaş ama kararlı bu dostumuzun İngilizce karşılığını biliyor musun? 🐢

9. "Möööö!" dendiğinde akla tek bir hayvan gelir! Peki İngilizcesi ne olabilir? 🐮

9. "Möööö!" dendiğinde akla tek bir hayvan gelir! Peki İngilizcesi ne olabilir? 🐮

10. Hınzır bakışlarıyla ormanın kurnazı! Peki onun İngilizcesi nedir?

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M.K

Çok basitmiş zekamıza hakaret gibi bu test 10/10 doğru cevap.