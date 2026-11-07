Borç Verdiği Parayı WhatsApp'tan İsteyen Kişinin Davasında Yargıtay'dan Emsal Karar Çıktı
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, borç verdiği parayı WhatsApp üzerinden isteyen bir kişinin açtığı davada emsal olabilecek bir karara imza attı. Kararda, vadesi ya da ihtar süresi belirlenmemiş borcun icra takibinden önce nasıl talep edilmesi gerektiği de değerlendirildi. Borçlunun itirazıyla başlayan dosya, yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesinden sonra Yargıtay'a taşındı.
Parayı mesajla geri istedi.
Yerel mahkeme ile istinaf farklı karar verdi.
Yargıtay istinaf kararını bozdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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