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Borç Verdiği Parayı WhatsApp'tan İsteyen Kişinin Davasında Yargıtay'dan Emsal Karar Çıktı

Borç Verdiği Parayı WhatsApp'tan İsteyen Kişinin Davasında Yargıtay'dan Emsal Karar Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 18:51
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, borç verdiği parayı WhatsApp üzerinden isteyen bir kişinin açtığı davada emsal olabilecek bir karara imza attı. Kararda, vadesi ya da ihtar süresi belirlenmemiş borcun icra takibinden önce nasıl talep edilmesi gerektiği de değerlendirildi. Borçlunun itirazıyla başlayan dosya, yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesinden sonra Yargıtay'a taşındı.

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Parayı mesajla geri istedi.

Parayı mesajla geri istedi.

Davacı, tanıdığı kişiye bir kısmını banka havalesiyle, bir kısmını ise nakit olarak borç verdi. Havale açıklamalarına 'nakit borç verildi' notu düşüldü. Davacı daha sonra parasını WhatsApp üzerinden istedi ve ardından icra takibi başlattı. Borçlu takibe itiraz ederek borcu olmadığını savundu. Kendisinin davacıya yaklaşık 900 bin lira borç verdiğini, davacıdan aldığı paraların da bu borcun ödemesi olduğunu ileri sürdü.

Yerel mahkeme ile istinaf farklı karar verdi.

Yerel mahkeme ile istinaf farklı karar verdi.

Asliye Hukuk Mahkemesi davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, paranın maddi sıkıntı çeken borçluya borç olarak gönderildiğini ve sonradan mesajla istendiğini kabul etti, itirazın iptaline ve takibin devamına karar vererek yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmetti. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi ise kararı kaldırdı ve davayı hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi, takipten önce bir ihtar gönderilmediğini ve borcun ödeme emrinin tebliğinden altı hafta sonra muaccel olduğunu belirtti.

Yargıtay istinaf kararını bozdu.

Yargıtay istinaf kararını bozdu.

Davacının avukatının temyiz ettiği dosyada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını davacı lehine bozdu. Daire, borcun ispatlandığını, ilk talebin 8 Ekim 2021'de yapıldığını ve icra takibinin 28 Eylül 2022'de, yani altı haftadan fazla süre sonra başlatıldığını belirtti. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin eksik inceleme yaparak hatalı sonuca vardığını kaydetti. Karardaki ilkeye göre geri ödeme tarihi ya da ihtar süresi kararlaştırılmamış bir borçta alacaklının dava açmadan veya icra takibi başlatmadan önce parayı istemesi ve bu talepten sonra altı hafta geçmesi gerekiyor. Talep, yazılı ihtarnameyle yapılabildiği gibi taraflarca kabul edilen mesajlarla da ispatlanabiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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