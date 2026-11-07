Borç Verdiği Parayı WhatsApp'tan İsteyen Kişinin Davasında Yargıtay'dan Emsal Karar Çıktı

Davacının avukatının temyiz ettiği dosyada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını davacı lehine bozdu. Daire, borcun ispatlandığını, ilk talebin 8 Ekim 2021'de yapıldığını ve icra takibinin 28 Eylül 2022'de, yani altı haftadan fazla süre sonra başlatıldığını belirtti. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin eksik inceleme yaparak hatalı sonuca vardığını kaydetti. Karardaki ilkeye göre geri ödeme tarihi ya da ihtar süresi kararlaştırılmamış bir borçta alacaklının dava açmadan veya icra takibi başlatmadan önce parayı istemesi ve bu talepten sonra altı hafta geçmesi gerekiyor. Talep, yazılı ihtarnameyle yapılabildiği gibi taraflarca kabul edilen mesajlarla da ispatlanabiliyor.