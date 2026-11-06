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Şafak Sezer Kolpaçino'nun İlhamını Kimden Aldığını Açıkladı: Meğer Gerçek Bir Hikayeymiş!

Şafak Sezer Kolpaçino'nun İlhamını Kimden Aldığını Açıkladı: Meğer Gerçek Bir Hikayeymiş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 23:01
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Replikleri sosyal medyada dönüp duran Kolpaçino'nun hikayesi nereden çıktı, hiç merak ettiniz mi? Arem & Arman'ın HITMAKERS programına konuk olan Şafak Sezer, serinin ortaya çıkışını anlattı. Sevilen komedinin ilham kaynağı, oyuncunun kendi ailesinden biriymiş. Üstelik Özgür karakterinin görünümüne kavuşmak da Sezer için pek kolay olmamış!

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Şafak Sezer'in Özgür karakterine hayat verdiği Kolpaçino, yıllardır replikleriyle yaşamaya devam ediyor.

Şafak Sezer'in Özgür karakterine hayat verdiği Kolpaçino, yıllardır replikleriyle yaşamaya devam ediyor.

Bazı filmler var, izlememiş olsanız bile repliklerine sosyal medyada mutlaka denk geliyorsunuz. Kolpaçino da o filmlerden biri. Şafak Sezer'in canlandırdığı Özgür'ün arkadaşlarıyla birlikte içine sürüklendiği olaylar, yıllar içinde komedi izleyicisinin tekrar tekrar döndüğü bir hikayeye dönüştü.

İlk filmi 2009 yılında izleyiciyle buluşan seride Şafak Sezer'e Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Ali Sürmeli gibi isimler eşlik ediyordu. Atıl İnaç'ın yönettiği ilk filmin senaryosunda ise Sezer'in yanı sıra Suat Özkan ve Kaan Ertem'in imzası bulunuyordu.

Peki bu karakterlerin ve olayların başlangıcında ne vardı? Arem & Arman'ın HITMAKERS programında konuşan Sezer, Kolpaçino fikrinin ailesinden birinin hayatından çıktığını açıkladı.

“Kolpaçino aslında benim kayınbiraderimin hayatı” diyen Sezer, her şeyin Beykoz'daki ev buluşmalarıyla başladığını anlattı.

“Kolpaçino aslında benim kayınbiraderimin hayatı” diyen Sezer, her şeyin Beykoz'daki ev buluşmalarıyla başladığını anlattı.

Şafak Sezer, filmin ilham kaynağını “Kolpaçino aslında benim kayınbiraderimin hayatı, gerçek bir öykü” sözleriyle açıkladı. Oyuncunun anlatımına göre Beykoz tarafında oturdukları dönemde kayınbiraderi, evini filmcilere kiraya veriyordu. Aynı evde karaoke de yapılıyor, Sezer ve yakınları buraya eğlenmeye gidiyordu.

O yıllarda karaokenin kendileri için pek alışıldık bir eğlence olmadığını söyleyen oyuncu, bu buluşmaların zamanla bir hikaye fikrine dönüştüğünü anlattı. Filmin çıkış noktasını oluşturan soru ise şuydu: “Zengin bir aile çocuğu semt çocuklarının arasına düşse ne olur?”

Böylece gerçek hayattaki bir ev, orada yapılan buluşmalar ve farklı çevrelerden insanların yan yana gelmesi, Kolpaçino'nun dünyasına ilham verdi. Sezer'in anlattıkları, serinin bütün olaylarının birebir yaşandığı anlamına gelmese de Özgür'ün hikayesinin temelinde oldukça tanıdık birinin bulunduğunu ortaya koydu: Kendi kayınbiraderi!

Özgür'ün görünümü için kulağını deldiren Sezer, lens takılırken sette yaşananları da anlattı.

Özgür'ün görünümü için kulağını deldiren Sezer, lens takılırken sette yaşananları da anlattı.

Kolpaçino'nun hikayesi kadar, Özgür'ün nasıl görüneceği üzerine de çalışılmış. Sezer, kendisine “Tipini biraz değiştir”denilmesinin ardından 30'lu yaşlarından sonra kulağını deldirdiğini söyledi. Ardından saçları turuncuya yakın bir renge boyanmış ve saçına çizik atılmış.

Değişimin bir sonraki adımıysa lens olmuş. Ancak hayatında daha önce hiç lens kullanmayan oyuncu için bu detay, çekim öncesinde başlı başına bir uğraşa dönüşmüş. Gözlerinin de küçük olduğunu belirten Sezer, lensleri takabilmek için sette beş-altı kişinin yaklaşık 20 dakika kendisiyle uğraştığını anlattı.

İzleyicinin artık yüzüyle, saçıyla ve konuşmasıyla bir bütün olarak hatırladığı Özgür, böyle bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkmış. Kayınbiraderinin hayatından alınan ilham, senaryo fikri ve Sezer'in görünümündeki değişiklikler birleşince de yıllar sonra hâlâ konuşulan Kolpaçino'nun temeli atılmış!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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