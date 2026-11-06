Şafak Sezer Kolpaçino'nun İlhamını Kimden Aldığını Açıkladı: Meğer Gerçek Bir Hikayeymiş!
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Replikleri sosyal medyada dönüp duran Kolpaçino'nun hikayesi nereden çıktı, hiç merak ettiniz mi? Arem & Arman'ın HITMAKERS programına konuk olan Şafak Sezer, serinin ortaya çıkışını anlattı. Sevilen komedinin ilham kaynağı, oyuncunun kendi ailesinden biriymiş. Üstelik Özgür karakterinin görünümüne kavuşmak da Sezer için pek kolay olmamış!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Şafak Sezer'in Özgür karakterine hayat verdiği Kolpaçino, yıllardır replikleriyle yaşamaya devam ediyor.
“Kolpaçino aslında benim kayınbiraderimin hayatı” diyen Sezer, her şeyin Beykoz'daki ev buluşmalarıyla başladığını anlattı.
Özgür'ün görünümü için kulağını deldiren Sezer, lens takılırken sette yaşananları da anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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