Şafak Sezer Kolpaçino'nun İlhamını Kimden Aldığını Açıkladı: Meğer Gerçek Bir Hikayeymiş!

Bazı filmler var, izlememiş olsanız bile repliklerine sosyal medyada mutlaka denk geliyorsunuz. Kolpaçino da o filmlerden biri. Şafak Sezer'in canlandırdığı Özgür'ün arkadaşlarıyla birlikte içine sürüklendiği olaylar, yıllar içinde komedi izleyicisinin tekrar tekrar döndüğü bir hikayeye dönüştü.

İlk filmi 2009 yılında izleyiciyle buluşan seride Şafak Sezer'e Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Ali Sürmeli gibi isimler eşlik ediyordu. Atıl İnaç'ın yönettiği ilk filmin senaryosunda ise Sezer'in yanı sıra Suat Özkan ve Kaan Ertem'in imzası bulunuyordu.

Peki bu karakterlerin ve olayların başlangıcında ne vardı? Arem & Arman'ın HITMAKERS programında konuşan Sezer, Kolpaçino fikrinin ailesinden birinin hayatından çıktığını açıkladı.