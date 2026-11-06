Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzadeleri Son Halleriyle Gündem Oldu: Engin Öztürk Aldığı Kilolarla Dikkat Çekti!
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Netflix Türkiye'nin 10. yıl daveti, Muhteşem Yüzyıl'ın şehzadelerini de aynı gecede buluşturdu. Dizide kardeşleri canlandıran Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli ve Tolga Sarıtaş'ın davet görünümleri sosyal medyada konuşuldu. Üç oyuncunun tarzları Eşref Tek'e benzetilirken, Engin Öztürk'ün son hali ayrıca dikkat çekti. Oyuncunun kilo aldığı yönündeki yorumlar da geceden paylaşılan karelerin ardından geldi.
Fatmagül'ün Suçu Ne? ile tanıdığımız Engin Öztürk, Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Selim'i olarak da hafızalara yerleşmişti.
Muhteşem Yüzyıl'ın üç şehzadesi, bu kez Netflix Türkiye'nin 10. yıl davetindeki tarzlarıyla konuşuldu.
Engin Öztürk'ün son görünümü ise kilo aldığı yönündeki yorumlarla ayrıca dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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