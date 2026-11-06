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Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzadeleri Son Halleriyle Gündem Oldu: Engin Öztürk Aldığı Kilolarla Dikkat Çekti!

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzadeleri Son Halleriyle Gündem Oldu: Engin Öztürk Aldığı Kilolarla Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 21:31
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Netflix Türkiye'nin 10. yıl daveti, Muhteşem Yüzyıl'ın şehzadelerini de aynı gecede buluşturdu. Dizide kardeşleri canlandıran Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli ve Tolga Sarıtaş'ın davet görünümleri sosyal medyada konuşuldu. Üç oyuncunun tarzları Eşref Tek'e benzetilirken, Engin Öztürk'ün son hali ayrıca dikkat çekti. Oyuncunun kilo aldığı yönündeki yorumlar da geceden paylaşılan karelerin ardından geldi.

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Fatmagül'ün Suçu Ne? ile tanıdığımız Engin Öztürk, Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Selim'i olarak da hafızalara yerleşmişti.

Fatmagül'ün Suçu Ne? ile tanıdığımız Engin Öztürk, Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Selim'i olarak da hafızalara yerleşmişti.

Engin Öztürk, televizyon izleyicisinin karşısına Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Selim Yaşaran karakteriyle çıktı. Ardından Behzat Ç., Yüksek Sosyete, Hakan: Muhafız ve 50m2 gibi farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı. Son olarak Sandık Kokusu'nda Bora karakterini canlandıran oyuncu, yıllar içinde hem televizyon hem de dijital platform projelerinde izleyiciyle buluştu.

Ancak kariyerindeki en çok hatırlanan rollerden biri, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Şehzade Selim oldu. Öztürk'e dizide Şehzade Bayezid rolüyle Aras Bulut İynemli, Şehzade Cihangir rolüyle de Tolga Sarıtaş eşlik ediyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarını canlandıran üç oyuncu, dizinin son dönemindeki hikayenin önemli isimlerindendi. Özellikle Selim ve Bayezid arasındaki taht mücadelesi, izleyicinin takip ettiği başlıca çatışmalardan biriydi.

Muhteşem Yüzyıl'ın üç şehzadesi, bu kez Netflix Türkiye'nin 10. yıl davetindeki tarzlarıyla konuşuldu.

Muhteşem Yüzyıl'ın üç şehzadesi, bu kez Netflix Türkiye'nin 10. yıl davetindeki tarzlarıyla konuşuldu.

Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli ve Tolga Sarıtaş, Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına katılan isimler arasındaydı. Yıllar önce aynı dizide izlediğimiz oyuncuların geceden yansıyan görüntüleri, Muhteşem Yüzyıl dönemlerini de yeniden hatırlattı.

Bu kez üzerlerinde saray kostümleri yoktu; ancak sosyal medyadaki benzetmeler yine bir dizi karakterine uzandı. Üç oyuncunun davet tarzları, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'e benzetildi. Böylece bir dönemin Selim, Bayezid ve Cihangir'i, yıllar sonra kıyafet tercihleri üzerinden aynı yorumlarda buluştu.

Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleriyle hatırlanan oyuncuların bugünkü halleri de bu karşılaştırmaların bir parçası oldu. Davetten paylaşılan kareler, hem eski diziye dair nostaljiyi hem de oyuncuların yıllar içindeki değişimini gündeme taşıdı.

Engin Öztürk'ün son görünümü ise kilo aldığı yönündeki yorumlarla ayrıca dikkat çekti.

Engin Öztürk'ün son görünümü ise kilo aldığı yönündeki yorumlarla ayrıca dikkat çekti.

Üç oyuncu arasında Engin Öztürk'ün görünümündeki değişim de konuşulan detaylardan biriydi. Davetten yansıyan karelerin ardından, oyuncunun önceki dönemlerine göre kilo aldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Öztürk'ü uzun süredir eski projelerindeki görüntüleriyle hatırlayanlar için gecedeki hali farklı bulundu. Sosyal medyada bir yanda Eşref Tek benzetmeleri yapılırken, diğer yanda oyuncunun geçmiş rolleriyle bugünkü görünümü karşılaştırıldı.

Böylece Netflix gecesi, Engin Öztürk için yalnızca bir davet katılımıyla sınırlı kalmadı. Muhteşem Yüzyıl'daki rol arkadaşlarıyla aynı etkinlikte yer alması, tarzı ve son görünümü, oyuncuyu gecenin konuşulan isimlerinden biri yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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