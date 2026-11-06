Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzadeleri Son Halleriyle Gündem Oldu: Engin Öztürk Aldığı Kilolarla Dikkat Çekti!

Engin Öztürk, televizyon izleyicisinin karşısına Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Selim Yaşaran karakteriyle çıktı. Ardından Behzat Ç., Yüksek Sosyete, Hakan: Muhafız ve 50m2 gibi farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı. Son olarak Sandık Kokusu'nda Bora karakterini canlandıran oyuncu, yıllar içinde hem televizyon hem de dijital platform projelerinde izleyiciyle buluştu.

Ancak kariyerindeki en çok hatırlanan rollerden biri, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Şehzade Selim oldu. Öztürk'e dizide Şehzade Bayezid rolüyle Aras Bulut İynemli, Şehzade Cihangir rolüyle de Tolga Sarıtaş eşlik ediyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarını canlandıran üç oyuncu, dizinin son dönemindeki hikayenin önemli isimlerindendi. Özellikle Selim ve Bayezid arasındaki taht mücadelesi, izleyicinin takip ettiği başlıca çatışmalardan biriydi.