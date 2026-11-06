Bir Topuzla Başladı, Hastanede Bitti: Eski Manken Doğa Bekleriz'in Unutulmayan Kulak Yapıştırma Olayı

2000'li yılların magazin dünyasını hatırlayanların Doğa Bekleriz ismine yabancı olması pek mümkün değil. Podyumların, televizyon programlarının ve davetlerin birbirinden renkli isimlerle dolup taştığı o dönemde Bekleriz de sık sık ekranlarda karşımıza çıkıyordu. Modellik yarışmalarıyla başlayan yolculuğu, şarkıcı Çelik'in bir klibinde kamera karşısına geçmesiyle devam etmişti.

Kendisini daha geniş kitlelere tanıtan işlerden biri ise Çarkıfelek hostesliği olmuştu. Yarışmanın ekran başına topladığı izleyiciler sayesinde yüzü iyice tanınan Bekleriz, Televole döneminin magazin haberlerinde de kendine yer buluyordu. Kısacası onu yalnızca podyumdan tanıyanlar yoktu; televizyon izleyenlerin de aşina olduğu isimlerden biriydi.

Ancak yıllar sonra adı anıldığında hatırlanan olay, ne katıldığı bir yarışma ne de rol aldığı klip oldu. Bir ödül töreninden önce kulaklarının görünümünü değiştirmek için başvurduğu yöntem, kariyerindeki pek çok işin önüne geçti. Üstelik başlangıçta gecelik bir çözüm olarak düşündüğü bu müdahale, kendisini hastanenin acil servisine kadar götürdü.

Hikayenin çıkış noktasıysa oldukça sıradandı: Özel bir gece için kuaföre gitmiş ve saçlarını topuz yaptırmıştı.