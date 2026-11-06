Bir Topuzla Başladı, Hastanede Bitti: Eski Manken Doğa Bekleriz'in Unutulmayan Kulak Yapıştırma Olayı
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Eski magazin sayfalarını karıştırınca karşımıza çıkan bazı olaylar, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin şaşırtmayı başarıyor. Doğa Bekleriz'in bir ödül törenine hazırlanırken kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırması da bunlardan biri. Topuz yaptırmak için başlayan hazırlık, kızarıp şişen kulaklar ve acil serviste biten bir geceye dönüşmüştü. Üstelik Bekleriz'in olayın ardından yaptığı açıklama da en az yaşananlar kadar dikkat çekiciydi!
Televole döneminin tanıdık yüzlerinden Doğa Bekleriz, Çarkıfelek hostesliğiyle geniş bir kitlenin hafızasına yerleşmişti.
2006'daki ödül törenine hazırlanırken yaptırdığı topuzu beğendi, ancak kulaklarının görünümünden rahatsız olunca işler değişti.
Olayın ardından yaptığı “Bunu hep yaparım” açıklaması, yaşananların en şaşırtıcı detaylarından biri oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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