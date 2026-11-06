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Bir Topuzla Başladı, Hastanede Bitti: Eski Manken Doğa Bekleriz'in Unutulmayan Kulak Yapıştırma Olayı

Bir Topuzla Başladı, Hastanede Bitti: Eski Manken Doğa Bekleriz'in Unutulmayan Kulak Yapıştırma Olayı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 19:01
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Eski magazin sayfalarını karıştırınca karşımıza çıkan bazı olaylar, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin şaşırtmayı başarıyor. Doğa Bekleriz'in bir ödül törenine hazırlanırken kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırması da bunlardan biri. Topuz yaptırmak için başlayan hazırlık, kızarıp şişen kulaklar ve acil serviste biten bir geceye dönüşmüştü. Üstelik Bekleriz'in olayın ardından yaptığı açıklama da en az yaşananlar kadar dikkat çekiciydi!

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Televole döneminin tanıdık yüzlerinden Doğa Bekleriz, Çarkıfelek hostesliğiyle geniş bir kitlenin hafızasına yerleşmişti.

Televole döneminin tanıdık yüzlerinden Doğa Bekleriz, Çarkıfelek hostesliğiyle geniş bir kitlenin hafızasına yerleşmişti.

2000'li yılların magazin dünyasını hatırlayanların Doğa Bekleriz ismine yabancı olması pek mümkün değil. Podyumların, televizyon programlarının ve davetlerin birbirinden renkli isimlerle dolup taştığı o dönemde Bekleriz de sık sık ekranlarda karşımıza çıkıyordu. Modellik yarışmalarıyla başlayan yolculuğu, şarkıcı Çelik'in bir klibinde kamera karşısına geçmesiyle devam etmişti.

Kendisini daha geniş kitlelere tanıtan işlerden biri ise Çarkıfelek hostesliği olmuştu. Yarışmanın ekran başına topladığı izleyiciler sayesinde yüzü iyice tanınan Bekleriz, Televole döneminin magazin haberlerinde de kendine yer buluyordu. Kısacası onu yalnızca podyumdan tanıyanlar yoktu; televizyon izleyenlerin de aşina olduğu isimlerden biriydi.

Ancak yıllar sonra adı anıldığında hatırlanan olay, ne katıldığı bir yarışma ne de rol aldığı klip oldu. Bir ödül töreninden önce kulaklarının görünümünü değiştirmek için başvurduğu yöntem, kariyerindeki pek çok işin önüne geçti. Üstelik başlangıçta gecelik bir çözüm olarak düşündüğü bu müdahale, kendisini hastanenin acil servisine kadar götürdü.

Hikayenin çıkış noktasıysa oldukça sıradandı: Özel bir gece için kuaföre gitmiş ve saçlarını topuz yaptırmıştı.

2006'daki ödül törenine hazırlanırken yaptırdığı topuzu beğendi, ancak kulaklarının görünümünden rahatsız olunca işler değişti.

2006'daki ödül törenine hazırlanırken yaptırdığı topuzu beğendi, ancak kulaklarının görünümünden rahatsız olunca işler değişti.

Doğa Bekleriz, 2006 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül törenine katılmaya hazırlanıyordu. Böyle gecelerin vazgeçilmez hazırlıklarından biri olan kuaför ziyaretini de bu nedenle yaptı. Tercihi, saçlarının toplandığı bir topuzdu. Fakat saçları toplandığında kulaklarının daha fazla ortaya çıkması, Bekleriz'in içine sinmedi.

Aktarılanlara göre kuaförde saçlarını sabitlemek için kullanılan spreyden kulaklarının arkasına da sıkılmasını istedi. Amacı, kulaklarının başına daha yakın durmasını sağlamaktı. Spreyle elde edilen görüntü hoşuna gitmişti; ancak bu etkinin gece boyunca devam edip etmeyeceğinden emin değildi.

Bunun üzerine hazırlığa evde bir müdahale daha eklendi. Bekleriz, kulaklarının arkasına Japon yapıştırıcısı sürdü. Böylece kuaför koltuğunda başlayan çözüm arayışı, cildine güçlü bir yapıştırıcı uygulamasına kadar vardı. O an için istediği görüntüyü elde etmiş olsa da gecenin ilerleyen saatlerinde sorun yaşamaya başladı.

Kulakları kızarıyor ve şişiyordu. Üstelik yapıştırıcıyı çıkarmak da düşündüğü kadar kolay değildi. “Nasılsa suyla çıkar” düşüncesiyle yapılan uygulama, suyla temizlenemeyince bu kez mesele görünüm olmaktan çıktı.

Hazırlığın başında derdi, topuzuyla birlikte kulaklarının nasıl görüneceğiydi. Birkaç saat sonra ise yapıştırıcıyı kulaklarından nasıl çıkaracağına çözüm bulmaya çalışıyordu. Evde sonuç alamayınca soluğu hastanenin acil servisinde aldı. Kulaklarına yapılan müdahalenin ardından yapıştırıcı çıkarıldı ve ödül töreni için başlayan hazırlık, tıbbi müdahale gerektiren bir olay olarak magazin arşivine geçti.

Olayın ardından yaptığı “Bunu hep yaparım” açıklaması, yaşananların en şaşırtıcı detaylarından biri oldu.

Olayın ardından yaptığı “Bunu hep yaparım” açıklaması, yaşananların en şaşırtıcı detaylarından biri oldu.

Doğa Bekleriz'in kulaklarını yapıştırdığı için hastanelik olması başlı başına dikkat çekiciydi. Ancak sonrasında söylediği sözler, bunun o gece aklına gelmiş tek seferlik bir fikir olmadığını ortaya koyuyordu.

Bekleriz, olayın ardından yaptığı açıklamada kulaklarının görünümünden rahatsız olduğunu belirtmiş ve “Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım demişti. Devamında ise bu kez yapıştırıcının üzerine saç spreyi sıktığını söyleyerek “Yapmamam gerekirdi” ifadelerini kullanmıştı.

Yani kendi anlatımına göre asıl fark, daha önce de başvurduğu yapıştırma yöntemine o gece saç spreyinin eklenmesiydi. Haberlere yansıyan hazırlık sürecinde önce sprey, ardından yapıştırıcıdan söz edilirken Bekleriz'in açıklamasında sıralama farklıydı. Her iki anlatımda da değişmeyen nokta, kulaklarına hem yapıştırıcı hem de saç spreyi uygulanması ve sonrasında hastaneye gitmek zorunda kalmasıydı.

Bu açıklama, olayın neden yıllarca hatırlandığını da biraz anlatıyor. Ortada yalnızca ters giden bir kuaför hazırlığı yoktu. Bekleriz, görünümünden rahatsız olduğu bir bölgeyi değiştirmek için daha önce de aynı yönteme başvurduğunu açıkça söylüyordu. O gece yaşadığı kızarıklık ve şişlik ise alıştığı uygulamanın beklemediği bir sonuç doğurmasına neden olmuştu.

Bir topuz, saç spreyi, Japon yapıştırıcısı ve acil serviste biten bir gece… Doğa Bekleriz'in bu hikayesi, eski magazin gündeminin unutulmayan olayları arasında yerini tam da bu ayrıntılarla aldı. Aradan yıllar geçse de ismi duyulduğunda pek çok kişinin aklına ilk olarak o ödül töreni hazırlığının gelmesi boşuna değil!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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