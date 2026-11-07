Türk Şirketin Sözleşmesini İptal Ettiğini Duyuran Ugandalı Muhoozi 5 Ay Sonra Kararını Değiştirdi
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Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Haziran ayında iptal ettiğini duyurduğu demiryolu sözleşmesiyle ilgili yeni bir karar açıkladı. Karar, Türkiye ile Uganda arasında aylardır süren gerginliğin ardından geldi ve Türk müteahhit şirketi yakından ilgilendiriyor. Kainerugaba'nın 6 Kasım'da duyurduğu adım, beş ay önceki açıklamasının tam tersi yönde.
Muhoozi Kainerugaba kararını değiştirdi.
Sözleşme Haziran'da iptal edilmişti.
Gerilimin merkezinde Lumbuye var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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