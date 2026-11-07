Türk Şirketin Sözleşmesini İptal Ettiğini Duyuran Ugandalı Muhoozi 5 Ay Sonra Kararını Değiştirdi

Kainerugaba, 16 Haziran 2026'da X hesabından Yapı Merkezi ile Ekim 2024'te imzalanan 2,7 milyar euroluk (yaklaşık 3,1 milyar dolar) sözleşmeyi iptal ettiğini duyurmuş, projeyi tamamlamak için başka bir şirket arayacaklarını söylemişti. Aynı açıklamada Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde protesto çağrısı da yapmış, 19 Haziran'a planlanan eylem ise ertelenmişti. Sözleşmenin hukuken feshedildiğine dair kamu kurumlarından bir doğrulama gelmemişti. Kampala ile Kenya sınırındaki Malaba arasında yaklaşık 272 kilometrelik elektrikli hat öngören proje, Kenya'daki Mombasa Limanı'na bağlanmayı hedefliyor ve 48 ayda tamamlanması planlanıyordu.