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Türk Şirketin Sözleşmesini İptal Ettiğini Duyuran Ugandalı Muhoozi 5 Ay Sonra Kararını Değiştirdi

Türk Şirketin Sözleşmesini İptal Ettiğini Duyuran Ugandalı Muhoozi 5 Ay Sonra Kararını Değiştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 18:35
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Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Haziran ayında iptal ettiğini duyurduğu demiryolu sözleşmesiyle ilgili yeni bir karar açıkladı. Karar, Türkiye ile Uganda arasında aylardır süren gerginliğin ardından geldi ve Türk müteahhit şirketi yakından ilgilendiriyor. Kainerugaba'nın 6 Kasım'da duyurduğu adım, beş ay önceki açıklamasının tam tersi yönde.

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Muhoozi Kainerugaba kararını değiştirdi.

Muhoozi Kainerugaba kararını değiştirdi.

Kainerugaba, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada Malaba-Kampala Standart Hat Açıklıklı Demiryolu projesinin ilk aşamasının Türk şirketi Yapı Merkezi tarafından yürütülmesini kabul ettiğini bildirdi. Kararını babası ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin talimatlarına dayandıran Kainerugaba, ilgili kamu kurumlarına proje çalışmalarını hızlandırma talimatı verdi.

Sözleşme Haziran'da iptal edilmişti.

Sözleşme Haziran'da iptal edilmişti.

Kainerugaba, 16 Haziran 2026'da X hesabından Yapı Merkezi ile Ekim 2024'te imzalanan 2,7 milyar euroluk (yaklaşık 3,1 milyar dolar) sözleşmeyi iptal ettiğini duyurmuş, projeyi tamamlamak için başka bir şirket arayacaklarını söylemişti. Aynı açıklamada Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde protesto çağrısı da yapmış, 19 Haziran'a planlanan eylem ise ertelenmişti. Sözleşmenin hukuken feshedildiğine dair kamu kurumlarından bir doğrulama gelmemişti. Kampala ile Kenya sınırındaki Malaba arasında yaklaşık 272 kilometrelik elektrikli hat öngören proje, Kenya'daki Mombasa Limanı'na bağlanmayı hedefliyor ve 48 ayda tamamlanması planlanıyordu.

Gerilimin merkezinde Lumbuye var.

Gerilimin merkezinde Lumbuye var.

Tartışmanın merkezinde, Türkiye'de bulunduğu belirtilen muhalif Fred Lumbuye'nin iadesi talebi vardı. Kainerugaba, Lumbuye'nin teslim edilmesini ya da sınır dışı edilmesini istemişti. Nisan ayında da Ankara'dan 1 milyar dolar talep etmiş ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini gündeme getirmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu açıklamaları reddetmişti. Kainerugaba, Aralık 2025'te ise Yapı Merkezi heyetini ağırlamış ve inşaatın başlamasını desteklediğini açıklamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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