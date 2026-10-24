ABD Dışişleri Bakanı Rubio Kübalılara Seslendi, CIA ile Gizli Ortaklık Önerdi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda Küba'da değişim isteyen Kübalılara CIA ile gizli ortaklık kurma çağrısı yaptı. Washington'ın ocak ayından bu yana Küba'ya petrol ambargosu uyguladığı ve yaptırımların mayısta artırıldığı biliniyor. Aynı gün ABD Başkanı Donald Trump da Küba ile anlaşma için Rubio'yu görevlendireceğini duyurdu.
Rubio Kübalılara CIA ortaklığı önerdi.
Küba'da 2,7 milyondan fazla kişi susuz kaldı.
Trump Küba için Rubio'yu görevlendirecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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