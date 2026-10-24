article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Kübalılara Seslendi, CIA ile Gizli Ortaklık Önerdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Kübalılara Seslendi, CIA ile Gizli Ortaklık Önerdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 16:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda Küba'da değişim isteyen Kübalılara CIA ile gizli ortaklık kurma çağrısı yaptı. Washington'ın ocak ayından bu yana Küba'ya petrol ambargosu uyguladığı ve yaptırımların mayısta artırıldığı biliniyor. Aynı gün ABD Başkanı Donald Trump da Küba ile anlaşma için Rubio'yu görevlendireceğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rubio Kübalılara CIA ortaklığı önerdi.

Rubio Kübalılara CIA ortaklığı önerdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda Küba'da değişim isteyen Kübalılara CIA ile gizli ortaklık kurma çağrısı yaptı. Rubio paylaşımında adadaki yolsuzlukları ve ayrıcalıklı küçük bir kesimi eleştirdi. Kübalıların, tutulmayan sözlerden doğan hayal kırıklığını ve yolsuzlukları değişim için bir fırsata çevirmesi gerektiğini savundu.

Küba'da 2,7 milyondan fazla kişi susuz kaldı.

Küba'da 2,7 milyondan fazla kişi susuz kaldı.

ABD'nin ocak ayından bu yana Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu, mayısta artırılan yaptırımlarla birlikte ülkedeki enerji krizini derinleştirdi. Elektrik kesintileri su pompalama istasyonlarını da etkiledi ve 24 Ekim itibarıyla yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede 2,7 milyondan fazla kişi su hizmetinden yoksun kaldı. Küba hükümeti ise 300'den fazla altyapı projesini hızlandırdı ve su pompalarını çalıştırmak için güneş enerjisi sistemleri kurmaya yöneldi.

Trump Küba için Rubio'yu görevlendirecek.

Trump Küba için Rubio'yu görevlendirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Küba ile bir anlaşma yapılması için Rubio'yu görevlendireceğini açıkladı. Trump, İran'dan dönüşte ABD gemilerinin Küba yakınlarına gideceğini ve Küba yönetiminin teslim olacağını öne sürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın