ABD Dışişleri Bakanı Rubio Kübalılara Seslendi, CIA ile Gizli Ortaklık Önerdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda Küba'da değişim isteyen Kübalılara CIA ile gizli ortaklık kurma çağrısı yaptı. Washington'ın ocak ayından bu yana Küba'ya petrol ambargosu uyguladığı ve yaptırımların mayısta artırıldığı biliniyor. Aynı gün ABD Başkanı Donald Trump da Küba ile anlaşma için Rubio'yu görevlendireceğini duyurdu.