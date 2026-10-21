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ABD'den Rekor Vize İptali: Trump'ın Dönüşünden Bu Yana 300 Binden Fazla Kişinin Vizesi Yırtıldı

ABD'den Rekor Vize İptali: Trump'ın Dönüşünden Bu Yana 300 Binden Fazla Kişinin Vizesi Yırtıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 08:59
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın Ocak 2025'te göreve dönmesinden bu yana 300 binden fazla yabancının vizesini iptal ettiğini açıkladı. Konsolosluk İşleri'nden sorumlu yetkili Mora Namdar, 20 Ekim'de X hesabından '300.000+ vize iptali ve sayı artıyor' paylaşımı yaptı; Beyaz Saray da bunu 'tarihteki HERHANGİ BİR yönetimden daha hızlı' bir tempo olarak duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2025'ten bu yana iptal edilen vize sayısının 300 bini aştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2025'ten bu yana iptal edilen vize sayısının 300 bini aştığını duyurdu.

Konsolosluk İşleri'nden sorumlu Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mora Namdar, rakamı X hesabından '300.000+ vize iptali ve sayı artıyor' sözleriyle duyurdu. Namdar, ABD'ye seyahatin hak değil, kurallara bağlı bir ayrıcalık olduğunu vurguladı; kuralları çiğneyenlerin bu ayrıcalığı kaybedeceğini söyledi.

Namdar'ın paylaştığı Beyaz Saray mesajında, yönetimin vizeleri 'tarihteki HERHANGİ BİR yönetimden daha hızlı' iptal ettiği öne sürüldü. Namdar, güvenlik ve konsolosluk birimlerinin vize kayıtlarını incelemeyi sürdürdüğünü, dolayısıyla rakamın büyümeye devam ettiğini belirtti.

Rakam üç haftada yaklaşık 50 bin arttı; ağustosta 175 bin olan sayı eylülün sonunda 250 bini bulmuştu.

Rakam üç haftada yaklaşık 50 bin arttı; ağustosta 175 bin olan sayı eylülün sonunda 250 bini bulmuştu.

Bakanlığın ağustos ayındaki güncellemesinde, Trump'ın ikinci döneminin başından beri iptal edilen vize sayısı 175 binin üzerindeydi. Eylülün sonunda bu rakam 250 bini aştı, 20 Ekim'de ise 300 bin sınırı geçildi. Yani son üç haftada yaklaşık 50 bin vize daha iptal edildi.

Toplamın içinde, hamile yabancıların ABD'de doğum yapmak amacıyla seyahat ettiği 'doğum turizmi' vakaları da var. VisaVerge'in aktardığına göre bu vakaların sayısı eylülde 2 bin 300 iken şimdi en az 4 bine çıktı. Hangi ülke vatandaşlarının ne kadarının etkilendiği ise açıklanmadı.

İptallerin gerekçesi: yasaları çiğneme, dolandırıcılık ve ulusal güvenlik tehdidi.

İptallerin gerekçesi: yasaları çiğneme, dolandırıcılık ve ulusal güvenlik tehdidi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, iptallerin yasa dışı faaliyette bulunan ya da ulusal güvenliği tehdit eden yabancıları hedef aldığını söyledi. Pigott, yasaları çiğneyen, dolandırıcılık yapan veya güvenliği zedeleyen vize sahiplerine karşı 'sıfır tolerans' uygulandığını ifade etti.

Ağustos ayındaki gruba bakıldığında iptallerin büyük bölümü kolluk kuvvetleriyle karşılaşan kişilerden oluşuyordu; saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu suçları başı çekiyordu. Eylülün sonunda ise Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Peru'dan 27 eski ve mevcut yetkilinin ve yakınlarının vizesi yolsuzluk iddiasıyla iptal edilmişti. İnsan hakları savunucuları ise uygulamanın usul güvencelerini ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

Sırada 200 bin kişiyi ilgilendirebilecek yeni bir toplu inceleme var.

Sırada 200 bin kişiyi ilgilendirebilecek yeni bir toplu inceleme var.

Gündemdeki bir başka adım, 2016-2026 arasında verilen B1/B2 (turist ve iş) vizelerinin sonradan sığınma başvurusu yapan kişiler yönünden incelenmesi. Haberlere göre bu plan hayata geçerse 200 bine kadar vize sahibi etkilenebilir. Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau da X hesabından 'sahte sığınma başvurularını' eleştirmişti.

Planın kesinleştiği açıklanmadı; sayının önümüzdeki haftalarda yeni güncellemelerle daha da artması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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