ABD'den Rekor Vize İptali: Trump'ın Dönüşünden Bu Yana 300 Binden Fazla Kişinin Vizesi Yırtıldı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın Ocak 2025'te göreve dönmesinden bu yana 300 binden fazla yabancının vizesini iptal ettiğini açıkladı. Konsolosluk İşleri'nden sorumlu yetkili Mora Namdar, 20 Ekim'de X hesabından '300.000+ vize iptali ve sayı artıyor' paylaşımı yaptı; Beyaz Saray da bunu 'tarihteki HERHANGİ BİR yönetimden daha hızlı' bir tempo olarak duyurdu.
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Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2025'ten bu yana iptal edilen vize sayısının 300 bini aştığını duyurdu.
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Rakam üç haftada yaklaşık 50 bin arttı; ağustosta 175 bin olan sayı eylülün sonunda 250 bini bulmuştu.
İptallerin gerekçesi: yasaları çiğneme, dolandırıcılık ve ulusal güvenlik tehdidi.
Sırada 200 bin kişiyi ilgilendirebilecek yeni bir toplu inceleme var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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