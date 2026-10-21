ABD'den Rekor Vize İptali: Trump'ın Dönüşünden Bu Yana 300 Binden Fazla Kişinin Vizesi Yırtıldı

Bakanlığın ağustos ayındaki güncellemesinde, Trump'ın ikinci döneminin başından beri iptal edilen vize sayısı 175 binin üzerindeydi. Eylülün sonunda bu rakam 250 bini aştı, 20 Ekim'de ise 300 bin sınırı geçildi. Yani son üç haftada yaklaşık 50 bin vize daha iptal edildi.

Toplamın içinde, hamile yabancıların ABD'de doğum yapmak amacıyla seyahat ettiği 'doğum turizmi' vakaları da var. VisaVerge'in aktardığına göre bu vakaların sayısı eylülde 2 bin 300 iken şimdi en az 4 bine çıktı. Hangi ülke vatandaşlarının ne kadarının etkilendiği ise açıklanmadı.