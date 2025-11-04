Zeynep Bastık Konserde Yüzüne Lazer Tutan Seyirciyi Kibar Bir Dille Uyardı!
Zeynep Bastık, son yılların en çok dinlenen, sahnelerde de görmeye alıştığımız isimlerinden biri. YouTube’daki akustik performanslarıyla bir anda geniş kitlelere ulaşan “Fırça”, “Uslanmıyor Bu”, “Ara”, “Her Yerde Sen”, “Lan” gibi şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, bu sefer konserdeki diyaloğuyla dikkat çekti. Konserde yüzüne lazer tutan seyirciye had bildiren Bastık o anlarla gündeme yerleşti.
İşte o anlar:
