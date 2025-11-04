onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zeynep Bastık Konserde Yüzüne Lazer Tutan Seyirciyi Kibar Bir Dille Uyardı!

Zeynep Bastık Konserde Yüzüne Lazer Tutan Seyirciyi Kibar Bir Dille Uyardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.11.2025 - 16:34

Zeynep Bastık, son yılların en çok dinlenen, sahnelerde de görmeye alıştığımız isimlerinden biri. YouTube’daki akustik performanslarıyla bir anda geniş kitlelere ulaşan “Fırça”, “Uslanmıyor Bu”, “Ara”, “Her Yerde Sen”, “Lan” gibi şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, bu sefer konserdeki diyaloğuyla dikkat çekti. Konserde yüzüne lazer tutan seyirciye had bildiren Bastık o anlarla gündeme yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Zeynep Bastık konser sırasında yüzüne lazer tutan seyirciyi kibar bir dille uyardı.

Zeynep Bastık konser sırasında yüzüne lazer tutan seyirciyi kibar bir dille uyardı.

“O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum. Bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?” Salondakiler de bu sözleri alkışlayınca Bastık bu kez, “Halk yanımda, çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın