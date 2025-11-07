onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Zekanı Sınayacak 10 Soruluk Genel Kültür Testi!

Zekanı Sınayacak 10 Soruluk Genel Kültür Testi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
07.11.2025 - 14:01

Bu testte tarih, bilim, sanat ve popüler kültürden gelen sorularla genel kültürünü sınayacaksın. Her soruda biraz daha düşünmeye, hatırlamaya ve mantık yürütmeye ihtiyacın olacak.

Kendine güveniyorsan, sadece 10 soruda zeka seviyeni ve bilgi dağarcığını test etmeye ne dersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi “Lale Devri” döneminde tahtta bulunmuştur?

1. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi “Lale Devri” döneminde tahtta bulunmuştur?

2. “Evrenin genişlemesi” olgusunu ilk kez gözlemsel olarak kanıtlayan bilim insanı kimdir?

2. “Evrenin genişlemesi” olgusunu ilk kez gözlemsel olarak kanıtlayan bilim insanı kimdir?

3. “Sefiller” adlı eserin yazarı Victor Hugo hangi ülkenin vatandaşıdır?

3. “Sefiller” adlı eserin yazarı Victor Hugo hangi ülkenin vatandaşıdır?

4. Aşağıdaki elementlerden hangisinin kimyasal sembolü W’dür?

4. Aşağıdaki elementlerden hangisinin kimyasal sembolü W’dür?

5. “Kıta sahanlığı” terimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

5. “Kıta sahanlığı” terimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aşağıdaki sanat akımlarından hangisi Pablo Picasso ile en çok ilişkilendirilen akımdır?

6. Aşağıdaki sanat akımlarından hangisi Pablo Picasso ile en çok ilişkilendirilen akımdır?

7. “DNA’nın çift sarmal yapısını” keşfeden bilim insanları kimlerdir?

7. “DNA’nın çift sarmal yapısını” keşfeden bilim insanları kimlerdir?

8. “Kırmızı gezegen” olarak bilinen Mars’ın uydularının isimleri hangileridir?

8. “Kırmızı gezegen” olarak bilinen Mars’ın uydularının isimleri hangileridir?

9. “En uzun şiir” olarak bilinen “Divan-ı Kebir” adlı eser kime aittir?

10. “E=mc²” formülü neyi ifade eder?

10. “E=mc²” formülü neyi ifade eder?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın