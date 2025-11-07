Zekanı Sınayacak 10 Soruluk Genel Kültür Testi!
Bu testte tarih, bilim, sanat ve popüler kültürden gelen sorularla genel kültürünü sınayacaksın. Her soruda biraz daha düşünmeye, hatırlamaya ve mantık yürütmeye ihtiyacın olacak.
Kendine güveniyorsan, sadece 10 soruda zeka seviyeni ve bilgi dağarcığını test etmeye ne dersin?
1. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi “Lale Devri” döneminde tahtta bulunmuştur?
2. “Evrenin genişlemesi” olgusunu ilk kez gözlemsel olarak kanıtlayan bilim insanı kimdir?
3. “Sefiller” adlı eserin yazarı Victor Hugo hangi ülkenin vatandaşıdır?
4. Aşağıdaki elementlerden hangisinin kimyasal sembolü W’dür?
5. “Kıta sahanlığı” terimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
6. Aşağıdaki sanat akımlarından hangisi Pablo Picasso ile en çok ilişkilendirilen akımdır?
7. “DNA’nın çift sarmal yapısını” keşfeden bilim insanları kimlerdir?
8. “Kırmızı gezegen” olarak bilinen Mars’ın uydularının isimleri hangileridir?
9. “En uzun şiir” olarak bilinen “Divan-ı Kebir” adlı eser kime aittir?
10. “E=mc²” formülü neyi ifade eder?
