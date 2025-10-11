Zeka Testine Gerek Yok! Burçlar Kendi Aralarında Kaçıncı Zeki?

Zeka sadece IQ testleriyle mi ölçülür sandınız? Hiç de değil! Astrolojiye göre, her burcun kendine özgü bir zeka türü var: Kimi pratik zekasıyla parlıyor, kimi analitik düşünceyle, kimi ise yaratıcılığıyla fark yaratıyor. Peki ya burçlar zeka konusunda sıralansa, seninki kaçıncı olurdu? Bu testte burçları zeka düzeyine göre sıralıyoruz!