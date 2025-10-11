onedio
Zeka Testine Gerek Yok! Burçlar Kendi Aralarında Kaçıncı Zeki?

Zeka Testine Gerek Yok! Burçlar Kendi Aralarında Kaçıncı Zeki?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.10.2025 - 11:25

Zeka sadece IQ testleriyle mi ölçülür sandınız? Hiç de değil! Astrolojiye göre, her burcun kendine özgü bir zeka türü var: Kimi pratik zekasıyla parlıyor, kimi analitik düşünceyle, kimi ise yaratıcılığıyla fark yaratıyor. Peki ya burçlar zeka konusunda sıralansa, seninki kaçıncı olurdu? Bu testte burçları zeka düzeyine göre sıralıyoruz!

Burcunu seçer misin?

6. sıradasın!

Düşünmeden hareket eder ama şaşırtıcı çözümler bulur.

10. sıradasın!

Yavaş ama sağlam düşünür. Pratik zekasıyla çözüm bulur.

4. sıradasın!

Konuşurken beyin turbo moda geçer. Bilgi manyağı.

8. sıradasın!

Duygularla zekâyı harmanlar. Empatide bir numara.

11. sıradasın!

Kendine güveni zekasının önüne geçer ama yaratıcıdır.

2. sıradasın!

Mantık timsali. Detayların efendisi. Excel tablolarıyla düşünür.

7. sıradasın!

Tartar, ölçer, biçer. Adaletli zihin, sosyal zeka deposu.

3. sıradasın!

Zihin okur gibi analiz yapar. Gizli deha, planların ustası.

9. sıradasın!

Bilgi peşinde koşar. Filozof kafası, özgür ruhlu beyin.

5. sıradasın!

Zekasını hedefe kilitler. Soğukkanlı stratejist.

1. sıradasın!

Beyni NASA’ya bağlı gibi çalışıyor. Geleceği bugünden çözmüş.

12. sıradasın!

Hayal gücü sonsuz ama kafası bazen bulutlarda.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
umut

2. sıradasın! Mantık timsali. Detayların efendisi. Excel tablolarıyla düşünür. doğru 😅

roxanne

Zekilik değil de kurnazlık ve fesatlık sırası diyelim bence 😌 (proudly terazi)

umut

Terazi en sevdiğim burç 🥰