Yüzde Kaç Yapmacıksın?

Sen tam anlamıyla içten, samimi ve maskesiz bir insansın. Ne hissediyorsan onu söylüyorsun, neysen o gibi davranıyorsun. İnsanların seni sevmek için değiştirmesine gerek yok çünkü senin doğallığın zaten yeter. Bu da seni güvenilir, güçlü ve olduğun gibi biri yapıyor.