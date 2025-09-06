Yüzde Kaç Yapmacıksın?
Herkesin içinde az da olsa bir yapmacıklık vardır. Kimi zaman daha çok beğenilmek, kimi zaman ortama ayak uydurmak için kendimizi olduğumuzdan farklı gösterebiliriz. Peki sen ne kadar samimisin, yoksa maskelerinle mi yaşıyorsun? Bu testle yüzde kaç yapmacık olduğunu öğreneceksin!
Hadi teste!
1. Yeni tanıştığın biriyle karşılaştığında tavrın nasıl olur?
2. Arkadaş grubunda aslında hoşlanmadığın bir şakaya nasıl tepki verirsin?
3. Hoşlanmadığın biri seni övdüğünde…
4. Ortamda sessizlik olduğunda ne yaparsın?
5. Sosyal medyada paylaşımların nasıl?
6. Biri seni kırdı ama gönlünü almaya çalışıyor, tepkin ne olur?
7. Kalabalık ortamlarda nasıl davranırsın?
8. Birini etkilemek istediğinde nasıl davranırsın?
9. Arkadaşlarının yanında sevgilini övmek konusunda ne yaparsın?
10. Hoşlanmadığın biri seni davet etse gider misin?
Sen %90 yapmacıksın!
Sen %70 yapmacıksın!
Sen %45 yapmacıksın!
Sen %20 yapmacıksın!
