onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yürüyemez Hale Geldik! Nagehan Alçı Sahte Parfüm Sıkanlara İsyan Etti

Yürüyemez Hale Geldik! Nagehan Alçı Sahte Parfüm Sıkanlara İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2025 - 13:29

Son zamanlarda sosyal medyada sahte parfümler ve pahalı parfümlerin muadil kokuları sık sık konuşuluyor. Bir sosyal medya fenomeninin fakirlerin zenginlerle aynı kokmasına sinirlenmesiyle başlayan polemik haber programlarına kadar uzandı. Ekol TV'de haber programı sunan Nagehan Alçı da sahte parfümlerden şikayetçi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nagehan Alçı'nın isyanı şöyle;

Alçı videonun hatırlatılmasının ardından Dilan Polat örneği verdi.

Alçı videonun hatırlatılmasının ardından Dilan Polat örneği verdi.

'Evet, bunların hepsi eziklikten kaynaklanıyor. Biz buna “Dilan Polat sendromu” diyoruz. Dilan Polat'ın bile çakmaları çıktı.' dedi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın