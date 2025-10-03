Yolun Sonunda Sana “İyi ki Gelmişim” Dedirtecek Yer Neresi?

Planlısın, tatilde konfor ve düzen arıyorsun ama aynı zamanda keyif de yapmak istiyorsun. Ayvalık tam sana göre denizi, şirin taş sokakları, meşhur tostları ve Cunda Adası’yla dolu dolu bir tatil yaşarsın. Burada hem kendine sakin bir tempo kurabilir hem de dilediğinde hareketli yaz akşamlarına karışabilirsin. Ayvalık’ta deniz, tarih ve lezzet üçlüsü seni bekliyor.