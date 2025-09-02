Yok Oluşun Girdabında Dünyada Bir Var Oluş Masalı: Pınar Tınç ile Sanat ve Mistisizm

Benim için “yok oluş” aslında bir son değil, dönüşümün başlangıcı. Her şeyin kendi içinde dairesel bir ritme sahip olduğuna inanıyorum. İnsan ruhu, doğa, toprak, evren… Hepsi yok olurken aynı zamanda yeni bir varoluşa gebe. Resimlerimde bu döngüsel hali, bazen bir girdap, bazen de parçalanmış figürlerle ifade ediyorum. Rejenerasyon, yani yeniden doğum, belki de tüm işimin özünde var: Kendi içsel yolculuğumda daima yıkılıp yeniden yapılan bir bilinç hali.

Eserlerinizde varoluşçu temalarla birlikte derin bir mistisizm görüyoruz. Mistik olmak seçim mi öyle mi yaşıyorsunuz?

Mistisizm benim için bir “ekstra katman” değil; yaşamı algılayışımın doğal bir sonucu. Dünyayı yalnızca görünen yüzüyle algılayamıyorum. Varlığın arkasındaki görünmeyene, sembollere, işaretlere kulak veriyorum. Bu yüzden mistik olmak bir seçimden ziyade, varoluş biçimim. Resimlerim de o bakış açısının kaçınılmaz yansıması.