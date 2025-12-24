onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yılbaşını Evde Kutlayan Ailelerin Yapabileceği Eğlenceli Yılbaşı Aktiviteleri

Yılbaşını Evde Kutlayan Ailelerin Yapabileceği Eğlenceli Yılbaşı Aktiviteleri

LEGO
LEGO - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 20:38

Yılbaşı akşamını evde geçireceksen o zaman sana etkinlik lazım. Ailecek geçireceğiniz bu geceyi daha eğlenceli hale getirmek için yapabileceğiniz birçok aktivite var aslında. Eğlenceli ve samimi bir yılbaşı akşamı geçirmek istiyorsan sana önerilerimizi sayalım!

Yetenek gecesi düzenlemek iyi bir fikir olabilir.

Yetenek gecesi düzenlemek iyi bir fikir olabilir.

Evde ailenle birlikteyken yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden biri yetenek gösterisi düzenlemek. Herkes kendi yeteneğine göre mini performanslar düzenleyebilir. Şarkı söylemek, taklit yapmak ya da küçük bir dans showu ile herkes çok eğlenecek.

Tombalasız bir yılbaşı düşünülemez.

Tombalasız bir yılbaşı düşünülemez.

Yılbaşı demek tombala demek elbette. Büyük küçük fark etmeksizin herkes tombala oynayamadan yılbaşı geçirmiyor. Yılbaşını ailenle geçirmeyi planlıyorsan o zaman akşama bir tombala zamanı eklemelisin. Her yerde satılan tombala oyununu alarak ailenle eğlenceli bir akşam geçirmeyi garantileyebilirsin.

Farklı bir aktiviteye ne dersin?

Farklı bir aktiviteye ne dersin?

Yılbaşında herkesin yaptıklarından farklı bir şey yapmak istiyorsan o zaman ailenle fotoğraflardan bir hatıra albümü oluşturabilirsiniz. Bunun için yıl boyunca çekilen fotoğrafları beraber seçip bunları bir albüme dönüştürebilirsiniz. Albüm hepinize kalan güzel bir hatıra olacak.

Evde film gecesi zamanı!

Evde film gecesi zamanı!

Yılbaşı akşamında film ya da dizi maratonu yapabilirsin. Herkesin sevebileceği bir film serisi seçebilir ya da dizilerin yılbaşı bölümlerini arka arkaya izleyebilirsiniz. Yılbaşı temalı filmler de bu geceye çok uygun! Yılbaşı akşamını mısır eşliğinde bir şeyler izleyerek geçirmek tam aile yılbaşına göre.

Ve tabii ki geri sayım zamanı geldi!

Ve tabii ki geri sayım zamanı geldi!

Yeni yıla o ilk giriş anı çok heyecanlı değil mi? Bu heyecanı beraber yaşamak için 10'dan geriye birlikte saymak da bir aktivite aslında. Kalan son dakikanın o heyecanlı bekleyişi ve hep birlikte 10-9-8 diye bağrışlarla ailenle yeni yıla mutlu bir giriş yapabilirsiniz.

Bir yıl daha bitti.

Bir yıl daha bitti.

O zaman geçen yılın en'lerini seçmeye ne dersin? Tüm aile bu yılı değerlendireceğiniz etkinlik eğlenceli ve çekişmeli geçecek. 'Bu yıl yaşadığınız en güzel gün, en kötü gün, yılın en çok güleni, en çok ağlayanı' gibi kategorilerin olduğu bu etkinlik yılbaşının en güzel anları olacak!

Şarkılara hep beraber eşlik edeceğiniz bir yılbaşı akşamından güzeli yok!

Şarkılara hep beraber eşlik edeceğiniz bir yılbaşı akşamından güzeli yok!

Yeni yılı evde ailenle kutluyorsan karaoke yaparak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bunun için bir ekipmana da ihtiyacın yok. Televizyondan açabileceğin karaoke şarkıları yeterli. Mikrofon yoksa da dert değil, önemli olan hep beraber eğlenebilmek!

Ailenizle beraber yeni yıl kararları alabilirsiniz.

Ailenizle beraber yeni yıl kararları alabilirsiniz.

Hepimiz yeni yıla girerken kendimize hedefler belirliyoruz. Peki bunu ailemizle neden yapmayalım? Tüm ailenin birlikte olduğu yılbaşı akşamı ailenle birlikte yeni yıl kararları alabilirsiniz.

Çocukları da unutmuyoruz.

Çocukları da unutmuyoruz.

Yılbaşı akşamı yetişkinler eğlenirken çocuklar ne yapacak peki? Çocuklar için de farklı eğlenceler bulmak gerek. Yılbaşında evdeki çocuklar için etkinlik masası hazırlamak iyi bir fikir olabilir. Resim ya da kart yapabilecekleri etkinlik masasına çocuklara uygun oyunlar da koyabilirsin.

Geceye sessiz bir bitiş yakışır!

Geceye sessiz bir bitiş yakışır!

Saat 00.00'a yaklaşırken artık biraz sakinleşmek gerekiyor. Eğlencenin sonuna yaklaşılan bu saatlerde ailecek sohbet edebilirsiniz. Yeni yıldan beklentilerin ve bu yıl yaşanılanların konuşulduğu bu saatler adeta bir terapi gibi olacak!

Yılbaşında yapacak aktivite bulmakta zorlanıyor musun?

Yılbaşında yapacak aktivite bulmakta zorlanıyor musun?

Yılbaşı akşamı ailecek LEGO yapmaya ne dersin? Yılbaşına eğlence katacak LEGO setlerine ulaşmak için tıklayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
LEGO
LEGO
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın