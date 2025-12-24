Yılbaşı Planına Göre Hangi Süper Kahramansın?

Yılbaşı gecesi yaklaşırken hepimizin içinde bir soru: Evde mi otursam, dışarı mı çıksam, yoksa bu sene tamamen spontane mi takılsam? Bir yandan ışıklarla süslenmiş şehir sokakları seni çağırır, bir yandan battaniye altında pineklemek fikri kulağa çok tatlı gelir. Kiminle kutlayacağını düşünürsün, ne giyeceğini düşünürsün, hatta bazen hiçbir şeyi düşünmeyip ‘varsın akışına’ dersin.

Ama işin asıl eğlenceli yanı şu: Her yılbaşı planı aslında içinde sakladığın bir süper kahramanı ele veriyor! Hazırsan, bu yılki planlarının seni hangi süper kahramana dönüştürdüğünü keşfedelim! 🦸✨