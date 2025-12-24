Yılbaşı Planına Göre Hangi Süper Kahramansın?
Yılbaşı gecesi yaklaşırken hepimizin içinde bir soru: Evde mi otursam, dışarı mı çıksam, yoksa bu sene tamamen spontane mi takılsam? Bir yandan ışıklarla süslenmiş şehir sokakları seni çağırır, bir yandan battaniye altında pineklemek fikri kulağa çok tatlı gelir. Kiminle kutlayacağını düşünürsün, ne giyeceğini düşünürsün, hatta bazen hiçbir şeyi düşünmeyip ‘varsın akışına’ dersin.
Ama işin asıl eğlenceli yanı şu: Her yılbaşı planı aslında içinde sakladığın bir süper kahramanı ele veriyor! Hazırsan, bu yılki planlarının seni hangi süper kahramana dönüştürdüğünü keşfedelim! 🦸✨
1. Yılbaşı gecesi seni en çok ne heyecanlandırıyor?
2. Yılbaşı tatilinde hangi tarz bir kaçamak seni en mutlu eder?
3. Hediye seçerken nasıl birisin?
4. Yeni yılı nerede karşılamak istersin?
5. Yılbaşı dileğin neyle ilgili olur?
6. Yılbaşı gecesi film izleyecek olsan hangi tür film açarsın?
7. Yeni yılda seni temsil etmesini istediğin kelime hangisi?
Şehrin Işıltılı Kahramanı: Iron Man
Sakin Gücün Ustası: Doctor Strange
Kalplerin Kahramanı: Spider-Man
Maceranın Vücut Bulmuş Hâli: Wonder Woman
