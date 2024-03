Yetenekleri ve Evrene Etkileriyle Marvel Sinematik Evreni'nin En Güçlü 12 Kozmik Karakteri

İlk olarak 2014 yapımı Guardians of the Galaxy'de ortaya çıkan Peter Quill'in Star-Lord'u efsanevi bir kanun kaçağı olarak tanıtıldı. Ancak, sonunda annesinin Dünyalı olmasına rağmen, babasının Ego adında kozmik güce sahip bir Göksel olduğu ortaya çıktı. Bu amaçla, Peter Quill geçici olarak bir Göksel'in yeteneklerine sahip oldu ve nihayetinde Galaksinin Koruyucuları Cilt 2'nin sonunda babasını yok ederek bu güçten vazgeçti. Şimdi, Star-Lord sadece normal bir insanın gücüne sahip olsa da, Marvel'in What If...? dizisi Quill'in babası onu çocukken bulmuş olsaydı ne kadar güçlü olabileceğini ortaya çıkardı.