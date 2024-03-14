Yetenekleri ve Evrene Etkileriyle Marvel Sinematik Evreni'nin En Güçlü 12 Kozmik Karakteri

Her türlü fiziksel sınırlamadan muaf olan Sonsuzluk, evrenin zamansal temsilidir ve gerçekliğin sınırsız kontrolünün yanı sıra neredeyse her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde hazır ve nazırdır. MCU'da şimdiye kadar görülen en güçlü varlıklardan biridir.

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