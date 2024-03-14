Yetenekleri ve Evrene Etkileriyle Marvel Sinematik Evreni'nin En Güçlü 12 Kozmik Karakteri
Yetenekleri ve Evrene Etkileriyle Marvel Sinematik Evreni'nin En Güçlü 12 Kozmik Karakteri
Kaynak: https://screenrant.com/marvel-movies-...
Marvel filmleri, MCU'nun bir parçası olup olmadıklarına bakılmaksızın çok çeşitli kozmik karakterler içeriyor. Yalnızca Dünya'nın sınırlarının ötesinde faaliyet gösteren kahramanlar değil, MCU'nun bir parçası olup olmadıklarına bakılmaksızın Marvel filmlerinde çok çeşitli kozmik karakterler de yer alıyor. Aynı zamanda bu listede çok sayıda kötü adam da var. Yalnız bunların 12'si tartışmasız güç sıralamasının tepesinde yer alıyor. Tanrısal varlıklardan kozmik varlıklara kadar, bu karakterler bütün galaksilerin kaderini şekillendirebilecek büyük güce sahipler. Bu sıralamada, Marvel filmlerindeki en güçlü 12 kozmik karakteri, yetenekleri, başarıları ve evrene etkileri göz önüne alınarak sıralayoruz! İşte o liste...
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12. Star-Lord, Göksel Melez
11. Adam Warlock, Yaşayan Egemen Bir Silah
10. Kaptan Marvel, Uzay Taşı ile Güçlendirildi
9. Hela, Ölüm Tanrıçası
8. Fatih Kang, Zaman Yolcusu ve Çok Evrenli Manipülatör
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7. Surtur, Bringer of Ragnarök
6. Ego, Göksel Bir Haydut
5. Thanos, Sonsuzluk Taşlarının Sahibi
4. The Phoenix Force, Kozmik Bir Yaşam ve Ölüm Gücü
3. Arishem The Judge
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2. Dünyalar Yiyen Galactus
1. Eternity, MCU'da İlkel Bir Kozmik Varlık
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