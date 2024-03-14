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Yetenekleri ve Evrene Etkileriyle Marvel Sinematik Evreni'nin En Güçlü 12 Kozmik Karakteri

Yetenekleri ve Evrene Etkileriyle Marvel Sinematik Evreni'nin En Güçlü 12 Kozmik Karakteri

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 14:34

Marvel filmleri, MCU'nun bir parçası olup olmadıklarına bakılmaksızın çok çeşitli kozmik karakterler içeriyor. Yalnızca Dünya'nın sınırlarının ötesinde faaliyet gösteren kahramanlar değil, MCU'nun bir parçası olup olmadıklarına bakılmaksızın Marvel filmlerinde çok çeşitli kozmik karakterler de yer alıyor. Aynı zamanda bu listede çok sayıda kötü adam da var. Yalnız bunların 12'si tartışmasız güç sıralamasının tepesinde yer alıyor. Tanrısal varlıklardan kozmik varlıklara kadar, bu karakterler bütün galaksilerin kaderini şekillendirebilecek büyük güce sahipler. Bu sıralamada, Marvel filmlerindeki en güçlü 12 kozmik karakteri, yetenekleri, başarıları ve evrene etkileri göz önüne alınarak sıralayoruz! İşte o liste...

Kaynak: https://screenrant.com/marvel-movies-...
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12. Star-Lord, Göksel Melez

12. Star-Lord, Göksel Melez

İlk olarak 2014 yapımı Guardians of the Galaxy'de ortaya çıkan Peter Quill'in Star-Lord'u efsanevi bir kanun kaçağı olarak tanıtıldı. Ancak, sonunda annesinin Dünyalı olmasına rağmen, babasının Ego adında kozmik güce sahip bir Göksel olduğu ortaya çıktı. Bu amaçla, Peter Quill geçici olarak bir Göksel'in yeteneklerine sahip oldu ve nihayetinde Galaksinin Koruyucuları Cilt 2'nin sonunda babasını yok ederek bu güçten vazgeçti. Şimdi, Star-Lord sadece normal bir insanın gücüne sahip olsa da, Marvel'in What If...? dizisi Quill'in babası onu çocukken bulmuş olsaydı ne kadar güçlü olabileceğini ortaya çıkardı.

11. Adam Warlock, Yaşayan Egemen Bir Silah

11. Adam Warlock, Yaşayan Egemen Bir Silah

Guardians of the Galaxy Vol. 3'te ilk kez tam olarak ortaya çıkan Adam Warlock, Hükümdar Ayesha tarafından Galaksinin Koruyucularını yok etmek için yaratıldı. Rocket Raccoon'u ciddi şekilde yaralarken tüm ekibi etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olan Adam Warlock, kesinlikle oldukça güçlü ve hesaba katılması gereken kozmik bir güçtür. Bununla birlikte, Warlock doğum kapsülünden çok erken uyandırıldı, yani amaçlanandan çok daha yarı pişmiş bir şekilde var oldu. Bu da Adam Warlock'un mevcut MCU'da hala biraz büyümesi ve olgunlaşması gerektiği anlamına geliyor.

10. Kaptan Marvel, Uzay Taşı ile Güçlendirildi

10. Kaptan Marvel, Uzay Taşı ile Güçlendirildi

Pegasus Projesi için test pilotu olarak görev yaparken Uzay Taşı'nın kozmik gücüyle aşılanan Carol Danvers'ın Captain Marvel'ı MCU'daki en güçlü insan süper kahramanlardan biri. Sadece Avengers sırasında Thanos'la başa baş mücadele etmekle kalmadı: Endgame'de Thanos'la başa çıkmakla kalmadı, aynı zamanda 2023'ün The Marvels filminde Hala'nın güneşini yeniden başlatmak için etkileyici bir yetenek sergiledi. Kozmik geliştirmeleri ve değiştirilmiş fizyolojisi sayesinde Kaptan Marvel, mevcut MCU'nun en güçlü Yenilmezlerinden biri olarak önemli bir zayıflığa sahip görünmüyor.

9. Hela, Ölüm Tanrıçası

9. Hela, Ölüm Tanrıçası

Odin'in ilk doğan kızı olan Ölüm Tanrıçası Hela inanılmaz derecede güçlüdür, kardeşi Thor'un yetenekleriyle eşleşir ve hatta belki de onları aşar. İstediği zaman çeşitli silah ve zırhları çağırabilmesinin yanı sıra, Sonsuz Alev'e sahip olması, Thor: Ragnarok'ta görüldüğü gibi, büyük kurdu Fenris ile birlikte düşmüş askerleri diriltmesine olanak tanır. Bununla birlikte, Hela'nın üçüncü Thor filminin sonunda Surtur tarafından yenilgiye uğratıldığı varsayılmaktadır.

8. Fatih Kang, Zaman Yolcusu ve Çok Evrenli Manipülatör

8. Fatih Kang, Zaman Yolcusu ve Çok Evrenli Manipülatör

Fatih Kang'ın MCU'daki geleceği belirsiz olsa da, zaman yolculuğu yeteneği ve Kang Konseyi olarak bilinen çoklu evrende birden fazla varyantı bir araya getirme yoluyla etkileyici gücünü inkar etmek mümkün değil. Marvel's Loki'de He Who Remains tarafından tanıtılan Kang, Ant-Man and the Wasp'ta tam olarak ortaya çıktı: Quantumania'da tam olarak ortaya çıktı ve diğer varyantlarla olan geçmişini ve birleşik varyantların gelecekteki bir tehdidi olarak varlıklarını ortaya koydu. Dahası, Kang çeşitli enerji tabanlı silahlara ve çeşitli zırh sistemlerine sahiptir, bu da birçok kozmik varlığa karşı hesaba katılması gereken büyük bir güç olmasını sağlıyor.

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7. Surtur, Bringer of Ragnarök

7. Surtur, Bringer of Ragnarök

Tüm bir diyarın yok olmasına neden olan MCU'nun Surtur'u hakkında, İskandinav efsanesinde olduğu gibi Musphelheim'ın Ateş İblisi lordu olduğu gerçeğinin ötesinde pek bir şey bilinmiyor. Bununla birlikte, Thor ve Loki'nin Hela'yı yenme planı Asgard'ı kaybetme pahasına gerçekleşti ve Gök Gürültüsü Tanrısı'nın kısa süre önce yendiği Surtur'u canlandırarak Asgard'ı tamamen yok etme kehanetini yerine getirebildi. Bu amaçla, Alacakaranlık Kılıcı ile tüm bir diyarı kolayca yok etme yeteneğine sahip olmak Surtur'u MCU evrenindeki en güçlü varlıklardan biri haline getiriyor.

6. Ego, Göksel Bir Haydut

6. Ego, Göksel Bir Haydut

Star-Lord'un babası Ego, kendisi dışında diğer Göksellerin varlığından ve bir amacı olduğundan haberdar görünmemesi açısından biraz gariptir. Ne olursa olsun, Ego'nun maddeyi istediği gibi manipüle etme ve bilincini galaksinin dört bir yanına yayma yeteneği onu oldukça güçlü kılmaktadır, her ne kadar çeşitli çocuklarının güçlerini bir araya getirmeden Genişlemesini tam olarak gerçekleştirememiş olsa da, Peter'ın sonunda var olan her şeyle bir olma karanlık hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacak kişi olacağını ummuştur. Ne olursa olsun, Ego'nun yaşayan bir gezegen olarak sahip olduğu güç ve yetenekler oldukça dikkate değerdir.

5. Thanos, Sonsuzluk Taşlarının Sahibi

5. Thanos, Sonsuzluk Taşlarının Sahibi

MCU'nun Sonsuzluk Efsanesi'nin doruk noktasındaki en önemli kötü karakteri olan Thanos, Yenilmezler'de görüldüğü üzere Sonsuzluk Taşları'nı ele geçirmeden önce bile acımasız bir fatih ve çok sayıda uzaylı ordusunun lideriydi: Sonsuzluk Savaşı. Bu amaçla Thanos, Taşlar elindeyken kolayca tüm MCU'daki en güçlü kozmik varlıklardan biri haline geldi ve onları evrendeki tüm yaşamın yarısını silmek için kullandı. Nihayetinde, Avengers'ta görüldüğü gibi Çılgın Titan'ı yenmek için Avengers'ın, müttefiklerinin ve nihayetinde Sonsuzluk Taşları'nın birleşik gücünün tamamı gerekti: Endgame'de görüldüğü gibi.

4. The Phoenix Force, Kozmik Bir Yaşam ve Ölüm Gücü

4. The Phoenix Force, Kozmik Bir Yaşam ve Ölüm Gücü

X-Men: Son Direniş'te ve daha yakın zamanda Fox'un Dark Phoenix filminde görüldüğü gibi, Phoenix Gücü, güzel bir yeniden doğuşa neden olurken aynı zamanda büyük ölçüde yıkıcı ölüm seviyelerine neden olabilen inanılmaz derecede güçlü bir kozmik varlıktır. Her iki X-Men filminde de Anka Gücü, Xavier Okulu'ndan Jean Grey'i ele geçirerek gücünü arttırır ve onu etrafındakiler için inanılmaz derecede tehlikeli hale getirir. Karanlığın kendisinden önce gelen tüm psionik enerjinin bağlantı noktası olduğuna inanılan Anka Gücü, çizgi roman Marvel Evreninde yıllardır sürekli bir tehdit ve güç kaynağı olmuştur.

3. Arishem The Judge

3. Arishem The Judge

Ego'nun aksine, Yargıç Arishem, MCU'da yaşamın kendisini başlattığı varsayılan Büyük Patlama'yı meydana getiren diğer Göksellerle ortaktı. Maddeyi ve çeşitli ilkel enerjileri manipüle eden Arishem ve diğer Gökseller inanılmaz derecede güçlüdür ve evrenin her yerinde Ebediler ve Sapkınlar gibi kendi varlıklarını yaratmışlardır. Bu amaçla, Arishem'in etkisi çok büyüktür, kendisinin ve diğer Göksellerin iradesini kozmos boyunca uygular ve bir Gökselin doğumunu zar zor engelleyebilen Ebedi yaratıkları dışında (2021'in Eternals'ında görüldüğü gibi) onlara anlamlı bir şekilde karşı koyabilecek bilinen hiçbir varlık yoktur.

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2. Dünyalar Yiyen Galactus

2. Dünyalar Yiyen Galactus

Tüm dünyaları tüketme ve ajanlarını kendi kozmik gücüyle silahlandırma yeteneğine sahip olan Galactus'un geçmişte Gökselleri alt ettiğini çizgi romanlar da doğruluyor. Tersine, çizgi romanların Marvel Evreni'nde bir noktada Galactus'u alt etmek için birden fazla Göksel gerekiyordu. Mevcut kozmosun yaratılmasından önceki bir evrende var olan Galactus inanılmaz derecede yaşlı ve son derece güçlü. Galactus, Fantastik Dörtlü'nün yeniden başlatılmasıyla MCU'ya girdiğinde de aynı şeyin geçerli olacağını umabiliriz.

1. Eternity, MCU'da İlkel Bir Kozmik Varlık

1. Eternity, MCU'da İlkel Bir Kozmik Varlık

Her türlü fiziksel sınırlamadan muaf olan Sonsuzluk, evrenin zamansal temsilidir ve gerçekliğin sınırsız kontrolünün yanı sıra neredeyse her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde hazır ve nazırdır. MCU'da şimdiye kadar görülen en güçlü varlıklardan biridir.

Listemiz bu kadardı. Güç sıralamamız ile ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.👇

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