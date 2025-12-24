Yeni Yıla Bambaşka Bir Yerde Girmek İsteyenler İçin 12 Büyülü Rota
Yeni yıl yaklaşırken hepimizde aynı soru beliriyor. “Bu sene nerede olsam da gerçekten yeni bir başlangıç gibi hissetsem?”
Kimi kar altında ışıl ışıl bir şehir hayal ediyor, kimi sahile kaçıp takvim değişirken ayaklarını denize sokmak istiyor.
Eğer “Bu kez farklı olsun, bu kez gerçekten hafızama kazınsın” diyorsan, tam sana göre büyülü rotaları bir araya getirdik.
Kışın sıcaklığını, yılbaşı gecesinin heyecanını ve yeni yılın getirdiği umut hissini en güzel yaşatan o yerlerle tanışma zamanı. ☃️🎄🎁
1. Paris, Fransa
2. Kopenhag, Danimarka
3. Tallinn, Estonya
4. Hallstatt, Avusturya
5. Brugge, Belçika
6. Kapadokya, Türkiye
7. Quebec City, Kanada
8. Amsterdam, Hollanda
9. Londra, İngiltere
10. Zermatt, İsviçre
11. Abant, Türkiye
12. Rovaniemi, Finlandiya
