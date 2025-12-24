Yeni Yıl Ruhunu Hissetmenizi Sağlayacak Yılbaşı Temalı 11 Sıcak Film Önerisi

Kışın ortasında insan bazen hayatının fişini çekip başka birinin yerine geçmek ister ya, The Holiday tam da bu dileğin gerçekleşmiş versiyonunu anlatıyor. İngiltere’nin kıraç manzaralarıyla Los Angeles güneşinin yan yana gelmesi, ruh halinizi bir sağanak bir güneşli hava gibi değiştiriyor. Hikayenin her sahnesi, soğuk bir günde elinize alınmış yeni yıkanmış bir çorap kadar sıcak. Karakterlerin birbirinin hayatına dokunma biçimi ise öyle naif ki izlerken içinizde kendiliğinden bir genişleme oluyor.