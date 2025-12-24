Yeni Yıl Ruhunu Hissetmenizi Sağlayacak Yılbaşı Temalı 11 Sıcak Film Önerisi
Yeni yıl yaklaşırken insanın içi bir tuhaf oluyor. Sokak lambalarının altında kar taneleri usulca süzülürken evlerde mandalina kokusu yayılıyor. Eski takvimden kalan bütün yorgunluklar bir anda buhar olup gidiyor. İşte tam da bu yüzden, kış akşamlarının o büyülü sessizliğinde insana hem huzur veren hem de yıllar önceki masum günleri hatırlatan filmlere ihtiyaç duyuyoruz.
Haydi o zaman, yeni yıl ruhunu doyasıya hissedeceğiniz o sıcacık filmlere birlikte bakalım!
1. The Holiday (2006)
2. Home Alone (1990)
3. Klaus (2009)
4. Love Actually (2003)
5. The Polar Express (2004)
6. Little Women (2019)
7. Elf (2003)
8. New Year’s Eve (2011)
9. It’s a Wonderful Life (1946)
10. A Christmas Carol (2009)
11. The Santa Clause (1994)
