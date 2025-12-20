Yeni Yıl Enerjisini Şimdiden Hissettiren Playlist
Yeni yıl yaklaştıkça insanın içindeki enerji garip bir şekilde değişiyor; sanki hava daha soğuk ama ruh hali daha sıcak oluyorsa, bu liste tam senlik. Sokak lambaları daha parlak geliyor, marketlerde hafif hafif yılbaşı süsleri yerlerini alıyori insanın içi kıpır kıpır oluyor. Tam “yeni bir sayfa” açma coşkusu… Yıl daha bitmeden o heyecanı erkenden damarlarına gönderen, enerjiyi yükselten ve içini hafifçe umutla dolduran 12 şarkı.
Yeni yıl ruhu daha gelmeden gelsin, içimiz ışıltıyla dolsun. Hadi başlıyoruz! ✨
1. Brenda Lee – Rockin’ Around the Christmas Tree
2. ABBA – Gimme! Gimme! Gimme!
3. Dua Lipa – Hallucinate
4. Lizzo – Good As Hell
5. Kelly Clarkson – Christmas Eve
6. Tarkan – Yolla
7. Calvin Harris & Ellie Goulding – Miracle
8. Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone
9. Coldplay – Adventure Of A Lifetime
10. Sia – “Candy Cane Lane”
11. Justin Bieber – Fa La La
12. Katy Perry – Firework
