Yeni Yıl Enerjisini Şimdiden Hissettiren Playlist

Yeni yıl yaklaştıkça insanın içindeki enerji garip bir şekilde değişiyor; sanki hava daha soğuk ama ruh hali daha sıcak oluyorsa, bu liste tam senlik. Sokak lambaları daha parlak geliyor, marketlerde hafif hafif yılbaşı süsleri yerlerini alıyori insanın içi kıpır kıpır oluyor. Tam “yeni bir sayfa” açma coşkusu… Yıl daha bitmeden o heyecanı erkenden damarlarına gönderen, enerjiyi yükselten ve içini hafifçe umutla dolduran 12 şarkı.

Yeni yıl ruhu daha gelmeden gelsin, içimiz ışıltıyla dolsun. Hadi başlıyoruz! ✨