onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Oyun, Yeni Kurallar

etiket Yeni Oyun, Yeni Kurallar

Esra Uyman
Esra Uyman - Onedio Üyesi
22.10.2025 - 21:25

Bildiklerinden tamamen bağımsız, artık şimdiye kadar eşeleyip un ufak ettiğin geçmiş referanslarının içinden çıkarılabilecek hiçbir bilginin kalmadığı, eski soruların boşlukta manasızlıkla silinip gittiği, tutunacak bir şeyin kalmadığı o noktadasın.

Korkutucu!

Heyecan verici!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen hangisini seçersen öyle…

Sen hangisini seçersen öyle…

Bir panikle geçmiş referanslarına koşsanda terkedilmiş, yağmalanmış ölü bir şehirle karşılaşacaksın. 

Şimdi başlayacağın yeni oyunda belki de tanıdığın kimse yok, yalnızlığınla barışmanın seni bu noktaya hazırlamak için olduğunu yeni yeni anlıyorsun. 

Yalnızlık demenin  insansızlık değil, seni bugüne kadar getiren deneyimlerinden ayrışmak olduğunu, geçmişsiz bir varlık olarak bugün burada durmak olduğunu anlıyorsun. 

Geçmiş referanslarının gücü olmadığı için, geçmişinden konuşan insanların da bir ehemmiyeti yok burada. 

Sadece sen ve senin gördüğün bir “dünya”..

geçilecek bir kapı bile yok, o eşikten çoktan geçilmiş gerisi tüm hafızalarda silinmiş.

Artık buradasın. 

Yeni oyun. 

Oyuna başlamak için elinde sadece bir iki basit done var. 

Kendin ve bilmediğini kabul ettiğinin bilgisi, başka hiçbirşey yok. 

Rehberin de, izin verenin akıl danıştığın da, yargılayanın, sırdaşın da kendinsin. 

Yalnızsın. 

Yaptığın ve olduğun her anda, halde yalnızsın. 

Bu yalnızlık ağzına kadar seninle dolu. Şimdiye kadar işleyip ayıkladığın kendinle dolu. 

Takip edeceğin, güveneceğin tek kişi sensin. Kaldı ki “güven” senin için bir konu/geçerli bir kelime değil bu düzlemde…

Bu bir lanet değil, hediye.

Burası tüm parçalarını geçmişten toparlamış, tam ve bütün olmuş insan varlığının kendine nefes alıp kendine nefes verdiği, nefes aldıkça genişlediği ve baktığı yere yaşam akıttığı yer. 

Deneyimi sürüklenerek değil, seçerek yaşadığı, eski dünyanın duygusuzluk diye adlandırabileceği yeni dünyanın duygu üstadı olarak çağıracağı hal. 

Buradasın. 

Geçmişe dönüp kendini o yıkıntıların arasında arama. 

Hep arzuladığın, ne olduğunu bilmediğin, kimsenin tarifleyemediği çoğunun ulaşmadığı o yerdesin. 

Romantik tüm anlatımlardan uzak, kelimelerin dışında seyreden, boğmayan, yüceltmeyen, tartışılmayan o yer…

Geçmişinin yasını tut, bir daha asla olamayacağın o kabuklu yolcunun…

Geçmişinin yasını tut, bir daha asla olamayacağın o kabuklu yolcunun…

Soyundukça sana istikrarını, inancını, kendine sahip olmanın gücünü ispatlayan o ağır yaşam işçisinin yasını…

Seni doğuran senin ölümünü…

Ve hazır olduğunda, derin bir nefes al, öyle derin ve serin bir nefes olsun ki; tüm varoluş, üzerine bir çizik bile atılmamış saflıktaki bu yeni düzen içine, tüm hücrelerine nüfuz etsin. 

Verdiğin nefes, varlığının zarlarını atsın bu yeni, kodlanmamış düzene. 

Ve yeni oyuna hoşgeldin.

Şimdi başlıyoruz. 

Sen ne istersen öyle olacak, her zaman olduğu gibi…

Tek fark bu sefer “ben” dediğin içinde senden başka hiçbir şeyi / kimseyi barındırmıyor. 

Her adımın “benim” diyecek. 

Iyi eğlenceler!

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Uyman
Esra Uyman
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam