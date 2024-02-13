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Yeni Favoriniz Olmaya Aday! Flormar'ın En Sevilen Ürünlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları

etiket Yeni Favoriniz Olmaya Aday! Flormar'ın En Sevilen Ürünlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 12:57

Flormar'ın çarpıcı makyaj malzemeleriyle güzellik rutininizi yeniden tanımlamanın vakti geldi. Şimdi, Flormar'ın en popüler ve trend ürünlerini keşfetmek için yoğun, kalıcı renklerle dolu bu dünyaya adım atın. Dahası, 400 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL değerindeki özel kupon fırsatını kaçırmayın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 13.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil

1. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil

Flormar'ın Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil, makyajseverlerin favorisi olmuş durumda. Pratik kullanımı, doğal bir ışıltı sağlayan yumuşak formülü ve kalıcılığı ile beklentileri aşan bu ürün, ilk çıktığı günden bu yana tam not almayı başardı. Şimdi ise bu popüler asansörlü kalem aydınlatıcı, yeni renk seçenekleri ile karşımızda. Her makyaj çantasında yerini alan '000 Champagne' renginin yanı sıra, '001 Diamond' ve '002 Rose Gold' renkleri ile de göz kamaştırıcı makyajların anahtarı olmaya devam ediyor. Sadece HepsiBurada'da bulabileceğiniz bu iki yeni renk, Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem'in çekiciliğini daha da artırıyor.

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2. Flormar Illuminating Primer Aydınlık Görünüm Veren Kremsi Makyaj Bazı

2. Flormar Illuminating Primer Aydınlık Görünüm Veren Kremsi Makyaj Bazı

Ten makyajınızı kusursuzlaştırmak için mükemmel bir yardımcı olan bu makyaj bazı kullanıcıların favorisi olmaya devam ediyor. Cildinizi makyaja hazırlarken, hafif ve ince formülüyle hızla emilir ve yağlı bir his bırakmaz. Doğal ham maddelerle zenginleştirilmiş formülü, makyaj altında bile cildinizi şımartır. Bu makyaj bazı, cilt ile ten makyajı arasında bir bariyer oluşturarak makyajınızın uzun süre çarpıcı görünmesini sağlar. Pürüzsüz bir ten makyajı istiyorsanız, Flormar Illuminating Primer'i denemelisiniz. 

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3. Flormar Double Radiance Primer Işıltılı Makyaj Bazı

3. Flormar Double Radiance Primer Işıltılı Makyaj Bazı

Ton eşitleme yeteneği, parlak bitişli dokusu ve pürüzsüz yapısı ile hayalinizdeki makyajınızı gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyor. Bu ışıltılı makyaj bazı, cildinizi kusursuz bir şekilde hazırlayarak makyajınız için pürüzsüz bir zemin oluştururken, SPF10 güneş koruyucu filtresi ile cildinizi güneşin zararlarından korur. Hafif renkli formülü, parlak bitişi ve kadifemsi dokusu ile beğeni toplayan Flormar Double Radiance Primer, zengin içeriği sayesinde cildinize anında canlılık ve aydınlık kazandırır. I

Burada

Hepsiburada

4. Flormar Shea ve Kakao Yağı İçeren Stik Renkli Dudak Nemlendiricisi - 003 Strawberry

4. Flormar Shea ve Kakao Yağı İçeren Stik Renkli Dudak Nemlendiricisi - 003 Strawberry

Orkide çiçeği özleri, Shea ve kakao yağını içeren formülü ile dudakları kuruluktan arındırır, nemlendirir ve tazeler. Elma, hindistan cevizi, çilek ve karpuz gibi meyve esanslarına sahip bu lip balmlar, SPF 15 özelliği ile dudakları güneşin zararlı etkilerine karşı korur. 

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5. Flormar Tinted Brow Gel 003 Brown Kaş Maskarası

5. Flormar Tinted Brow Gel 003 Brown Kaş Maskarası

Flormar'ın suya dayanıklı Tinted Brow Gel Kaş Maskarası, kaşlarınıza hacimli bir görünüm kazandırmak için yaratılmış. Suya dayanıklı özelliği sayesinde, renk ve hacmin gün boyu korunmasını garanti eden bu ürüne bayılmamak elde değil. 

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6. Water Lip Stain Yoğun Renk Veren Uzun Süre Kalıcı Mat Dudak Tint - 03 Girl Gang

6. Water Lip Stain Yoğun Renk Veren Uzun Süre Kalıcı Mat Dudak Tint - 03 Girl Gang

Flormar Water Lip Stain, yoğun renk veren ve uzun süre kalıcı bir mat dudak tinti olarak karşımıza çıkıyor. Yanak ve dudak için ayrı ürünler taşımanın zahmetini ortadan kaldıran bu ürün, gün boyu çarpıcı ve renkli dudaklar için harika. Enerjinizi makyajınıza yansıtacak çarpıcı renk tonlarına sahip olan bu ürün, günlük makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak. Dudaklara ve yanaklara canlılık veren bu tint, likit formda, yoğun pigmentli, mat bitişli ve hafif yapılı. Su bazlı formülü ve besleyici içeriği sayesinde rahat bir kullanım sunacağı kesin. 

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7. Flormar-İpeksi His Veren Silk Matte Nemlendirici ve Besleyici Mat Likit Ruj - 002

7. Flormar-İpeksi His Veren Silk Matte Nemlendirici ve Besleyici Mat Likit Ruj - 002

Flormar'ın İpeksi Mat Likit Ruj serisinden 002 Açık Gül Kurusu tonu, dudaklarına mükemmel bir dokunuş yapmak isteyenler için ideal bir seçim. Mat rujların genellikle kurutucu etkisi olmasına karşın, bu ürün bu algıyı tamamen değiştiriyor. Cupuacu yağı ile zenginleştirilmiş besleyici formülü, dudakların ideal nem dengesini korumasına yardımcı oluyor. Üstelik ince yapısı sayesinde dudaklarda ağırlık hissi yaratmıyor.

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8. Flormar-Yumuşak Formüllü ve Mat Bitişli Stick Contour Pratik Kalem Kontür - 002

8. Flormar-Yumuşak Formüllü ve Mat Bitişli Stick Contour Pratik Kalem Kontür - 002

Flormar'ın Yumuşak Formüllü ve Mat Bitişli Stick Contour Pratik Kalem Kontür ile makyajınıza yeni bir boyut katmaya ne dersiniz? Bu özel stick kontür sayesinde elmacık kemiklerinizi vurgulayabilir, burnunuza daha ince ve belirgin bir görünüm kazandırabilirsiniz. Mat bitişi ve jojoba yağıyla zenginleştirilmiş formülüyle cildinizi nemlendirir. Nokta nokta veya çizgi halinde uygulayabilir, makyaj süngeri veya fırça yardımıyla dağıtabilirsiniz.

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9. Hero Volume & Curl Kum Saati Fırçalı Kıvrım ve Hacim Veren Maskara

9. Hero Volume & Curl Kum Saati Fırçalı Kıvrım ve Hacim Veren Maskara

Flormar'ın bu maskarası, kirpiklerinize yoğun siyah, dolgun ve kıvrık bir görünüm kazandırırken, topaklanmayan yapısı sayesinde kat kat uygulamaya izin verir. Bulaşmaya, akmaya ve dökülmeye dayanıklı formülü ile gün boyu görünümünü korur.

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10. Kremsi Dokulu & Mat Bitişli/ışıltılı 9'lu Kompakt Far Paleti

10. Kremsi Dokulu & Mat Bitişli/ışıltılı 9'lu Kompakt Far Paleti

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Renkleri yoğun, Flormar'ın kendi fırçasıyla kullanıyorum az ürün çok renk veriyor. Renk tonları da makyaj oturunca doğal bir görünüm veriyor. Beğendim.🤌

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11. Flormar Kalıcı Jel Dokulu Suya Dayanıklı Göz Kalemi - Extreme Tattoo Gel Pencil - 006

11. Flormar Kalıcı Jel Dokulu Suya Dayanıklı Göz Kalemi - Extreme Tattoo Gel Pencil - 006

Flormar Extreme Tattoo Jel Göz Kalemi, gözlerinize anında çekici bir etki veren yoğun pigmentli bir yapıya sahiptir. Hem kajal hem de dipliner olarak kullanılabilen bu ürün, makyajınızın gün boyu kalıcı olmasını sağlar. 006 Onyx rengi, yoğun siyah bakışlar elde etmek için ideal. Suya dayanıklı, akmayan ve bulaşmayan formülü, jel dokusu ve pürüzsüz bitişi ile öne çıkan bu ürüne bayılacaksınız. 

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12. Flormar-Yumuşak Kıllı ve Dayanıklı Makeup Brush Set Allık & Fondöten & Far & Crease Makyaj Fırça Seti

12. Flormar-Yumuşak Kıllı ve Dayanıklı Makeup Brush Set Allık & Fondöten & Far & Crease Makyaj Fırça Seti

Flormar'ın Yumuşak - Kıllı ve Dayanıklı Makeup Brush Seti, makyajınızı bir üst seviyeye taşımanız için tasarlanmış. Bu dört parçalı set, allık, fondöten, far ve crease fırçası içerir ve hem ten hem de göz makyajında kullanılabilir. Yumuşak kıllı dokusu, makyaj malzemelerinizin kusursuz bir şekilde uygulanmasını sağlar ve dayanıklı yapısı ile uzun süreli bir kullanım sunar. Yassı uçlu fırçasını fondöten uygulaması, kesik uçlu fırçasını elmacık kemiklerini belirginleştirmek, far fırçasını far uygulaması ve crease fırçasını ise göz kapağı katlanma bölgesinde belirgin renklendirme için kullanabilirsiniz.

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13. Flormar Liqid Illuminator Doğal Işıltı Veren Hafif Yapılı Likit Aydınlatıcı - 002

13. Flormar Liqid Illuminator Doğal Işıltı Veren Hafif Yapılı Likit Aydınlatıcı - 002

Flormar Liquid Illuminator, doğal ışıltı veren hafif yapılı bir likit aydınlatıcı. Ten makyajınıza ışıltıdan fazlasını ekleyerek, yağlı bir his bırakmadan gün boyu süren doğal bir parlaklık sağlayan bu ürün, her makyaj uygulamasında kullanılabilir ve cilde anında canlı ve parlak bir görünüm kazandırır. Dilerseniz fondötenle karıştırabilirsiniz dilerseniz de makyajın son aşamasında rötuş için kullanabilirsiniz. 

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