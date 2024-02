Yeni Favoriniz Olmaya Aday! Flormar'ın En Sevilen Ürünlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları

Flormar'ın Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil, makyajseverlerin favorisi olmuş durumda. Pratik kullanımı, doğal bir ışıltı sağlayan yumuşak formülü ve kalıcılığı ile beklentileri aşan bu ürün, ilk çıktığı günden bu yana tam not almayı başardı. Şimdi ise bu popüler asansörlü kalem aydınlatıcı, yeni renk seçenekleri ile karşımızda. Her makyaj çantasında yerini alan '000 Champagne' renginin yanı sıra, '001 Diamond' ve '002 Rose Gold' renkleri ile de göz kamaştırıcı makyajların anahtarı olmaya devam ediyor. Sadece HepsiBurada'da bulabileceğiniz bu iki yeni renk, Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem'in çekiciliğini daha da artırıyor.

