Borsada 7 Ocak Salı Günü Enerji ve Biyoteknoloji Zirveye Yerleşti!
Borsada 7 Ocak Salı Günü Enerji ve Biyoteknoloji Zirveye Yerleşti!
Borsa bugün yine hareketliydi! 7 Ocak Salı günü enerji, biyoteknoloji ve matbaacılık sektörü öne çıktı. Yatırımcıların yüzünü güldüren bu hisseler, kazanç tablosunda adeta şov yaptı.
İşte Salı gününün yıldız hisseleri! 👇
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1. Aray Matbaacılık (SAMAT)
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2. Margün Enerji (MAGEN)
3. RTA Laboratuvarları (RTALB)
4. Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO)
5. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)
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6. Altınyağ Madencilik (ALMAD)
7. Rainbow Polikarbonat (RNPOL)
8. Lydia Yeşil Enerji (LYDYE)
9. Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA)
10. Mackolik İnternet Hizmetleri (MACKO)
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