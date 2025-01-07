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Borsada 7 Ocak Salı Günü Enerji ve Biyoteknoloji Zirveye Yerleşti!

etiket Borsada 7 Ocak Salı Günü Enerji ve Biyoteknoloji Zirveye Yerleşti!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 18:36

Borsa bugün yine hareketliydi! 7 Ocak Salı günü enerji, biyoteknoloji ve matbaacılık sektörü öne çıktı. Yatırımcıların yüzünü güldüren bu hisseler, kazanç tablosunda adeta şov yaptı. 

İşte Salı gününün yıldız hisseleri! 👇

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1. Aray Matbaacılık (SAMAT)

1. Aray Matbaacılık (SAMAT)

📈 Fiyat: 21,14 TL

🧗 Değişim: %9,99

Matbaacılık sektörünün gözdesi Aray, bugün yatırımcılarına kâğıttan değil, kazançtan hediye verdi! 📚💸

2. Margün Enerji (MAGEN)

2. Margün Enerji (MAGEN)

📈 Fiyat: 23,44 TL

🧗 Değişim: %9,94

Yenilenebilir enerji alanında lider isimlerden biri olan Margün Enerji, %9,94’lük artışıyla dikkat çekti. Temiz enerji, temiz kazanç! 🌱

3. RTA Laboratuvarları (RTALB)

3. RTA Laboratuvarları (RTALB)

📈 Fiyat: 17,58 TL

🧗 Değişim: %9,94

Sağlık sektöründe parlayan yıldızlardan biri olan RTA Laboratuvarları, bugün borsanın en çok kazandıranlarından biri oldu.

4. Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO)

4. Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO)

📈 Fiyat: 8,10 TL

🧗 Değişim: %9,91

Yatırım sektöründe sağlam adımlar atan Metro Yatırım, bugün yatırımcılarını sevindirdi. Kazanırken büyümek bu olsa gerek!

5. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)

5. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)

📈 Fiyat: 14,83 TL

🧗 Değişim: %8,01

Biyoteknoloji ve AR-GE alanında fark yaratan Anatolia, bugünkü listede yerini aldı. Sağlıkta inovasyon kazandırıyor!

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6. Altınyağ Madencilik (ALMAD)

6. Altınyağ Madencilik (ALMAD)

📈 Fiyat: 8,73 TL

🧗 Değişim: %8,04

Altınyağ, bugün madencilik sektörünün gururu oldu! Yer altından kazanç çıkaran yatırımcılar için güzel bir gün.

7. Rainbow Polikarbonat (RNPOL)

7. Rainbow Polikarbonat (RNPOL)

📈 Fiyat: 29,30 TL

🧗 Değişim: %8,20

Bugün borsa gökkuşağı gibi renklendi! Rainbow Polikarbonat, hem ismiyle hem kazancıyla yatırımcıları mest etti. 🌈

8. Lydia Yeşil Enerji (LYDYE)

8. Lydia Yeşil Enerji (LYDYE)

📈 Fiyat: 12.250,00 TL

🧗 Değişim: %6,89

Yeşil enerjiyle kazanç rekorları kıran Lydia, bugün de yatırımcısına umut dolu bir tablo sundu. Temiz enerjide zirveye tırmanış devam ediyor!

9. Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA)

9. Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA)

📈 Fiyat: 7,78 TL

🧗 Değişim: %6,72

Bugün borsa tablosunda bir başka matbaacılık yıldızı var! Prizma Pres, kazanç grafiğinde parlak bir performans sergiledi.

10. Mackolik İnternet Hizmetleri (MACKO)

10. Mackolik İnternet Hizmetleri (MACKO)

📈 Fiyat: 112,00 TL

🧗 Değişim: %5,66

Spor dünyasının dijital liderlerinden Mackolik, bugün yatırımcılarına güzel bir maç skoru getirdi! ⚽

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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