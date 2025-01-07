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7 Ocak' ta Altın Yükselirken, Döviz Kurları ve Borsa Kararsız Seyrediyor

etiket 7 Ocak' ta Altın Yükselirken, Döviz Kurları ve Borsa Kararsız Seyrediyor

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 18:36

Yeni haftanın ikinci gününde piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Döviz, altın ve borsa cephesinde gözler ekonomik verilerde ve global gelişmelerde. 

İşte 7 Ocak Salı günü için piyasalarda öne çıkan detaylar:

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne 10.079,29 puanla yatay bir başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne 10.079,29 puanla yatay bir başlangıç yaptı.

Dün yüzde 0,10 artışla kapanan endeks, bugün %0,06 azalışla açıldı.

Bankacılık endeksi %0,20 değer kaybederken, holding endeksi sabit kaldı.

Bankacılık endeksi %0,20 değer kaybederken, holding endeksi sabit kaldı.

Gözler spor hisselerinde! %0,99 yükselişle zirvede.

Gözler spor hisselerinde! %0,99 yükselişle zirvede.

Ulaştırma sektörü ise %0,26 kayıpla günün kaybedeni oldu.

Dolar, güne düşüşle başlasa da hızla toparlandı.

Dolar, güne düşüşle başlasa da hızla toparlandı.

Serbest piyasada şu anda 35,3075 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro da doların ardından toparlandı ve 36,7598 TL seviyesinden işlemde.

Euro da doların ardından toparlandı ve 36,7598 TL seviyesinden işlemde.

Euro/Dolar paritesi ise 1,0396 ile dengeli bir seyir izliyor.

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Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Hem ons hem de gram altın fiyatlarında pozitif seyir sürüyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Hem ons hem de gram altın fiyatlarında pozitif seyir sürüyor.

Ons altın, %0,34 artışla 2.661,75 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, 3.000 TL seviyesini korurken, çeyrek altın alışta 4.788,04 TL, satışta ise 4.893,56 TL olarak fiyatlanıyor.

Gram altın, 3.000 TL seviyesini korurken, çeyrek altın alışta 4.788,04 TL, satışta ise 4.893,56 TL olarak fiyatlanıyor.

Cumhuriyet altını ise 19.514,37 TL ile dikkat çekiyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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