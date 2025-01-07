7 Ocak' ta Altın Yükselirken, Döviz Kurları ve Borsa Kararsız Seyrediyor
7 Ocak' ta Altın Yükselirken, Döviz Kurları ve Borsa Kararsız Seyrediyor
Yeni haftanın ikinci gününde piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Döviz, altın ve borsa cephesinde gözler ekonomik verilerde ve global gelişmelerde.
İşte 7 Ocak Salı günü için piyasalarda öne çıkan detaylar:
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne 10.079,29 puanla yatay bir başlangıç yaptı.
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Bankacılık endeksi %0,20 değer kaybederken, holding endeksi sabit kaldı.
Gözler spor hisselerinde! %0,99 yükselişle zirvede.
Dolar, güne düşüşle başlasa da hızla toparlandı.
Euro da doların ardından toparlandı ve 36,7598 TL seviyesinden işlemde.
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Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Hem ons hem de gram altın fiyatlarında pozitif seyir sürüyor.
Gram altın, 3.000 TL seviyesini korurken, çeyrek altın alışta 4.788,04 TL, satışta ise 4.893,56 TL olarak fiyatlanıyor.
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