Yeni Bir İlişkiye Hazır Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?
Eski sevgiliyi unutmak her zaman yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu göstermez. Bazen kendi başınıza biraz daha zaman geçirip hayattaki isteklerinizi araştırdığınızı gösterir. Ancak bir süredir eski partnerinizi düşünmüyor ve duygularınızı sorguluyorsanız, bazı işaretlere dikkat etmenin zamanı gelmiş olabilir. İşte yeni bir romantik ilişkiye bakmadan önce bakmanız gereken şeyler!
1. İçten içe gelmesini beklemezsiniz.
2. Her dakika sosyal medyasını kontrol etmezsiniz.
3. Yeni insanlarla tanışmaktan heyecan duyarsınız.
4. İnsanları onunla kıyaslamazsınız.
5. Onu hatırlatan şeylerden etkilenmezsiniz.
6. Onun ilişkisinin olması fikrini kabullenirsiniz.
7. Yalnızlık korkutucu görünmez.
8. Hayatta ne istediğinizi daha iyi anlarsınız.
9. Kendinizle barışmışsınızdır.
10. Başkalarının sizi heyecanlandırdığını fark edersiniz.
