onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Yeni Bir İlişkiye Hazır Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

etiket Yeni Bir İlişkiye Hazır Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
17.10.2025 - 22:05

Eski sevgiliyi unutmak her zaman yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu göstermez. Bazen kendi başınıza biraz daha zaman geçirip hayattaki isteklerinizi araştırdığınızı gösterir. Ancak bir süredir eski partnerinizi düşünmüyor ve duygularınızı sorguluyorsanız, bazı işaretlere dikkat etmenin zamanı gelmiş olabilir. İşte yeni bir romantik ilişkiye bakmadan önce bakmanız gereken şeyler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İçten içe gelmesini beklemezsiniz.

Ayrılığın ardından içten içe eski sevgiliyi beklemek, hala onu unutmadığınızı gösteren en önemli işarettir. Artık ondan söz etmiyor olmanız, gizli gizli gelmesini istemediğinizi göstermez. Ama eğer onu gerçekten unutmuş ve yeni ilişkilere hazır bir durumdaysanız bu beklentilerin tümü silinir gider. Çünkü tekrar birleşmenin artık mümkün olmadığını kabullenir, hatta bunu istemezsiniz bile.

2. Her dakika sosyal medyasını kontrol etmezsiniz.

Bazen kendinizi sırf meraktan da olsa onun sosyal medya hesabını kontrol ederken buluyorsanız bazı şeyler tam olarak bitmemiş olabilir. Çünkü bu durum, hala aklınızın bir köşesinin onda olduğunu gösterir. Ve eski sevgiliyi uzaktan takip etmek, yenisine henüz hazır olmadığınızın işaretidir. Fakat onun hayatını kontrol etmek aklınıza bile gelmiyorsa, yeni denizlere de yelken açabilirsiniz.

3. Yeni insanlarla tanışmaktan heyecan duyarsınız.

Yeni insanlarla tanışmak ve flört etmek, eskiden olduğu gibi korkunç değilse eski sevgiliyi gerçekten unutmuş olabilirsiniz. Düzenli bir ilişkiden çıktıktan sonra modern randevu dünyasına alışmak biraz zaman alabilir ve bazen korkutucu olabilir. Ama kendinizi tekrar sahalara geri dönmüş hissediyorsanız, yeni radevulara da hazırsınız demektir.

4. İnsanları onunla kıyaslamazsınız.

Karşınıza çıkan herkesi ve yaşadığınız her durumu, eski sevgiliyle kıyaslıyorsanız yeni bir şeylere başlamak pek mantıklı olmayabilir. Çünkü baktığınız her yerde onu gördüğünüz bir düzlemde, yeni gelen insan ne kadar iyi olsa da bunu göremeyebilirsiniz. Eğer tanıştığınız yeni insanları artık onunla kıyaslamadığınızı fark ediyorsanız, zaman size ilaç gibi gelmiş ve onu unutturmuş olabilir.

5. Onu hatırlatan şeylerden etkilenmezsiniz.

Biten ilişkinin ardından etraftaki küçük hatırlatıcılarla mücadele etmek sizin için yorucu olabilir. En küçük eşya veya birlikte gidilen bir kafe bile size onu hatırlatabilir. Fakat bu duyguların tümünden sıyrıldıysanız ve onu hatırlatan şeylerden etkilenmiyorsanız, doğru yoldasınız demektir. Çünkü tüm duygusal yükler ve melankoliler ortadan kalkmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Onun ilişkisinin olması fikrini kabullenirsiniz.

Yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzda, eski sevgilinin ilişkisinin olup olmaması sizin için önemini yitirir. Onun hayatına birinin girebilecek olması artık sizi üzmez ve ele geçirmez. Bu durum, ona karşı sahip olduğunuz tüm duyguların bittiğini gösterir. Çünkü artık sizi geri çeken ve yeni ilişkilere girmekten alıkoyan hislerin tümü yok olup gitmiştir.

7. Yalnızlık korkutucu görünmez.

İlişki sonrasında yalnızlığa alışmak biraz zaman alabilir. Bu süre herkes için farklıdır ve değişik aşamalarda gerçekleşir. Henüz hayatınıza yeni birini almış olmasanız bile artık yalnızlıktan korkmazsınız. Hatta yalnızken kendinizi daha mutlu ve tatmin hissedersiniz. Bu durum da kendi duygularınızı daha iyi anladığınız ve yeni ilişkilere açık olduğunuz anlamına gelir.

8. Hayatta ne istediğinizi daha iyi anlarsınız.

Bir ilişkiden çıkmak başlı başına dönüşüm sürecidir. Bu süreçte kendi hatalarınız, duygularınız ve isteklerinizle yüzleşme şansınız olur. Bir diğer deyişle, kendinizi daha iyi tanımaya ve anlamaya başlarsınız. Böylece aslında eski ilişkinin size göre olmadığını kavrar ve kendinizi yeni olasılıklara hazırlarsınız.

9. Kendinizle barışmışsınızdır.

Yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzda, geçmişte yapılan hatalar artık sizi üzmemeye başlar. Geçmiş tecrübeler ise ana rehberiniz haline gelir. Böylece kendinize yüklenmekten vazgeçer, eski sevgiliye karşı nötr duygular besler ve yaşananların sorumluluğunu tek başınıza almaya çalışmazsınız. Bu da kendinizle barıştığınızı gösterir ve bundan sonra birlikte olacağınız partneri daha bilinçli seçeceğinize işaret eder.

10. Başkalarının sizi heyecanlandırdığını fark edersiniz.

Kendinizi ve karşı tarafı affetmiş, olumlu olumsuz tüm duygulardan arınmış, kendi isteklerinizi anlamışsanız, başkalarının tekrar sizi heyecanlandırdığını fark edersiniz. Özellikle ayrılığın ilk evresinde imkansız gibi görünen bu duygular, bir anda sizin için görünür olur. Bu durum duygularınızı kaybetmediğinizi, aksine çok daha bilinçli ve dengeli bir aşamaya geçtiğinizi gösterir. Yeni heyecanlar aramak ve başkalarıyla yeni bir yola çıkmak, artık kaçınılmazdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın