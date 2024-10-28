Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemek Yapma Yeteneklerini Geliştirmek İsteyen Öğrencilere: Kendi Mutfağının Şefi Olmanın 11 Temel Kuralı

etiket Yemek Yapma Yeteneklerini Geliştirmek İsteyen Öğrencilere: Kendi Mutfağının Şefi Olmanın 11 Temel Kuralı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 19:01

Öğrenci evinde devamlı aç kalınması gerekiyor diye bir kural var sanki. Ama siz bunu değiştirebilirsiniz! Bu temel kuralları bildiğiniz sürece her şey daha da kolaylaşacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İşe temel malzemeleri keşfederek başla.

Hepimiz un, yağ, şeker veya baharatların ne olduğunu biliyoruz, o konuda sıkıntı yok. Ama bu malzemelerin hangi durumlarda nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmen lazım. Bunu öğrendiğinde tariflere bağlı kalmadan istediğin gibi yemek yapabilirsin.

2. Bıçak kullanmak diye bir beceri var!

“Ne var ki işte kesiyoruz” diye düşünmemek lazım. Bıçak kullanmayı bilmek gerçekten de yemek yaparken sana ekstra avantaj ve lezzet sağlayacak bir temel kural. Ayrıca yemek yaparken hızlanmanı da sağlar.

3. Kesme tekniklerinin yanı sıra pişirme tekniklerini de bilmelisin.

Kızartma, haşlama, kavurma… Aynı malzeme ile farklı pişirme tekniğini kullanarak bambaşka lezzetler üretebilirsin. O gün canın ne istiyorsa kendine onu verebilecek kadar pişirme tekniği bilsen yeter.

4. Pişirme teknikleri demişken... Bir airfryer almayı düşünmelisin.

Airfryer, pişirme konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Çünkü airfryer'larda çeşit çeşit pişirme teknikleri bulunuyor. Ayrıca yapacağınız yemeği seçip pişirme işinde onun teknolojisine de güvenebilirsiniz. Bizim airfryer'da tercihimiz ise tabii ki Philips!

5. Baharat kullanmaktan kesinlikle çekinme!

Aynı yemeği defalarca kez yapsan da hepsinde çeşit çeşit baharatlardan kullanırsan farklı tatlar üretmiş olursun. Böylece yediğin yemekten de sıkılmazsın. Ayrıca baharatlar gerçekten de bir yemeğin lezzetine lezzet katıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yemeğe başlamadan önce planlamayı yap.

“Bi’ başlayalım da devamı gelir” düşüncesi iyidir, insanın stres olmamasını sağlar. Ancak bu yemek yaparken geçerli değil. Yemek yapmaya başlamadan önce neyi nasıl yapacağına karar vermek gerekir. Kullanacağın tüm malzemeleri de tezgaha çıkarıp önceden kesersen her türlü karışıklık da önlenmiş olur.

7. Yemeklerde lezzet dengesini kurmak lazım!

Yemek yerken tuzlu ve tatlı arasındaki o mükemmel denge bize çok keyif veriyor, yedikçe yiyesimiz geliyor. Bunu sen de evdeki yemeklerde yapabilirsin. Yemekler hem lezzetli hem de dengeli olsun!

8. Kendini makarnayla sınırlama!

Öğrenci evi demek makarna demek, bunu biliyoruz. Ama öğrendiğin tek tarifi çevire çevire kullanmak yerine yeni tatlar dene, keşfet. Eğer keyifle doymak istiyorsan konfor alanından çıkmak zorundasın.

9. Öğrenci dostu tarifleri keşfet.

Öğrenciliğin şanındandır, öğrenci dostu tarifler o evde mutlaka yapılır! Az malzeme kullanarak kısa sürede yapılan tarifler hem lezzetli hem de basit oluyor.

10. Doğru pişirme süresini öğrenmek daha kolay yemek yapmayı sağlar!

Her seferinde şansa bala yemek yapmak aslında oldukça yorucu. Yemeğin ne zaman hazır olacağını kestirmek ve yanına bir şeyler hazırlayabilmek için doğru pişme süresini bilmen gerekiyor. Ayrıca çok veya az pişmiş gibi özel isteklerin varsa bu bilgi ekstra işine yarayacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Kendi tariflerini oluştur!

Gelelim son önerimize… Burada sana önereceğimiz son şey ise kendi tariflerini oluşturman yönünde olacak. Zaten önceki maddelerde bahsettiğimiz şeyleri öğrendikten sonra kendi tariflerini oluşturmak sana o kadar da zor gelmeyecek!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın