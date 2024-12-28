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Kahvaltı Seçimlerin Sabahları Kaç Alarmla Uyanabildiğini Söylüyor!

etiket Kahvaltı Seçimlerin Sabahları Kaç Alarmla Uyanabildiğini Söylüyor!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 19:01

Sabahları uyanmak herkes için aynı kolaylıkta değil, değil mi? Kimi tek alarmda fırlıyor yataktan kimi de 10 kez ertelemeden güne başlayamıyor. Peki ya kahvaltı tercihlerinin bu konuda bir ipucu verdiğini söylesek? Hadi testi çöz ve sonuçları gör!

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1. Sabah kahvaltısında ilk tercihin nedir?

2. Hangi kahvaltılık senin favorin?

3. Kahvaltı içeceksiz olmaz, peki sen sabahları ne içmeyi tercih edersin?

4. Kahvaltıda yumurtayı nasıl almak isterdin?

5. Hafta sonu kahvaltısında seni en çok ne mutlu eder?

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6. Peki, kahvaltıyı genelde ne zaman yaparsın?

7. Kahvaltıda en sevmediğin şey nedir diye sorsak?

8. Kahvaltını genelde nerede yaparsın?

9. Bir gün kahvaltıda dünya mutfağından bir şey denesen ne seçerdin?

10. Bir kahvaltıyı rüya gibi yapan şey nedir?

Uyanman için tek alarm yetiyor!

Sabahları hiç zorlanmadan tek alarmla kalkabilen nadir insanlardansın! Tam bir sabah insanısın ve kahvaltının senin için adeta bir ritüel olduğunu söyleyebiliriz. Bir fincan kahve ve enerjik bir öğünle günü fethetmeye hazırsın!

Alarmını 2-3 defa erteliyorsun!

Sabahları biraz zorlanıyorsun ama sonunda o yataktan kalkmayı başarıyorsun! Alarmı bir iki kez ertelemek senin için rutin ama güne başlayınca enerjin yükseliyor. Kahvaltı sofranda çeşit çeşit yiyecek var diyemesek de pratik ve seni mutlu eden lezzetler tercih ediyorsun.

Uyanmak için alarmını en az 4-5 kere erteliyorsun!

Sabahların vazgeçilmezi senin için “ertele” butonu! Alarmlar arka arkaya çalar ama o yataktan kalkmak mücadeleye benzer. Neyse ki kahvaltı senin kurtarıcın; tost, simit ya da hızlı bir atıştırmalıkla bile enerjini hızlı bir şekilde yakalıyorsun. Sabahları zorlanıyorsun ama gün içinde toparlanma hızın da bir o kadar etkileyici!

Uyanana kadar en az 10 alarmı geride bırakıyorsun!

Sana kaç alarm kurulursa kurulsun uykunu almadan uyanman imkansız! Sabahları biraz yorgun biraz da asabi başlıyorsun ama dert etme; kahvaltı sofrandaki tatlılar, reçeller ve sıcacık çay senin moral kaynağın. Günü kurtarma konusunda geç kalabilirsin ama enerjini toparlayınca durdurulamazsın!

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