Kahvaltı Seçimlerin Sabahları Kaç Alarmla Uyanabildiğini Söylüyor!
Kahvaltı Seçimlerin Sabahları Kaç Alarmla Uyanabildiğini Söylüyor!
Sabahları uyanmak herkes için aynı kolaylıkta değil, değil mi? Kimi tek alarmda fırlıyor yataktan kimi de 10 kez ertelemeden güne başlayamıyor. Peki ya kahvaltı tercihlerinin bu konuda bir ipucu verdiğini söylesek? Hadi testi çöz ve sonuçları gör!
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1. Sabah kahvaltısında ilk tercihin nedir?
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2. Hangi kahvaltılık senin favorin?
3. Kahvaltı içeceksiz olmaz, peki sen sabahları ne içmeyi tercih edersin?
4. Kahvaltıda yumurtayı nasıl almak isterdin?
5. Hafta sonu kahvaltısında seni en çok ne mutlu eder?
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6. Peki, kahvaltıyı genelde ne zaman yaparsın?
7. Kahvaltıda en sevmediğin şey nedir diye sorsak?
8. Kahvaltını genelde nerede yaparsın?
9. Bir gün kahvaltıda dünya mutfağından bir şey denesen ne seçerdin?
10. Bir kahvaltıyı rüya gibi yapan şey nedir?
Uyanman için tek alarm yetiyor!
Alarmını 2-3 defa erteliyorsun!
Uyanmak için alarmını en az 4-5 kere erteliyorsun!
Uyanana kadar en az 10 alarmı geride bırakıyorsun!
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