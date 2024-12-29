Bakanlık Açıkladı: Tehdit Edilen Cinsel Saldırı Mağduruna Her Türlü Destek Verilecek
Bakanlık Açıkladı: Tehdit Edilen Cinsel Saldırı Mağduruna Her Türlü Destek Verilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) okuyan üniversite öğrencisi İ.F., sosyal medyadan paylaşımda bulunarak cinsel saldırı faili 5 kişinin ailesi tarafından tehdit ediliğini açıklamıştı. Tutuklu bulunan 5 sanığın ailesi, genç kızın annesine ait arabayı yakmış ve şikayetini geri alması için baskı yapmış. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cinsel saldırı mağduru İ.F.’ye her türlü desteğin sağlanacağını ve konunun bakanlık tarafından takip edileceğini açıkladı.
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KKTC’de okuyan 21 yaşındaki İ.F., kendisine cinsel saldırıda bulunan 5 kişi hakkında şikayetçi olmak ve sanıklar KKTC’de tutuklanmıştı.
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Tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirten İ.F. sosyal medyadan yardım çağrısında buldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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