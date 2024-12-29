Bakanlık Açıkladı: Tehdit Edilen Cinsel Saldırı Mağduruna Her Türlü Destek Verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) okuyan üniversite öğrencisi İ.F., sosyal medyadan paylaşımda bulunarak cinsel saldırı faili 5 kişinin ailesi tarafından tehdit ediliğini açıklamıştı. Tutuklu bulunan 5 sanığın ailesi, genç kızın annesine ait arabayı yakmış ve şikayetini geri alması için baskı yapmış. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cinsel saldırı mağduru İ.F.’ye her türlü desteğin sağlanacağını ve konunun bakanlık tarafından takip edileceğini açıkladı.