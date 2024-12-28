Yemek Yeme Alışkanlıklarına Göre Hangi Ters Yüz 2 Karakterisin?

Sen yemek konusunda net çizgileri olan birisin! Beğenmediğin yiyeceklere yaklaşmaz, görünüşü veya kokusu hoşuna gitmeyen hiçbir şeye el sürmezsin. Mutfakta titiz ve seçicisin. Lezzet ve sunum senin için çok önemli. Ama sevdiğin yemekleri bulduğunda, onları hakkını vererek yersin. Senin için her şey damak tadına uygun olmalı!