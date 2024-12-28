Yemek Yeme Alışkanlıklarına Göre Hangi Ters Yüz 2 Karakterisin?
Yemek Yeme Alışkanlıklarına Göre Hangi Ters Yüz 2 Karakterisin?
Çok mu yemek yiyorsun? En sevdiğin şey tatlı mı? Sen bize yemek alışkanlıklarını anlat, biz de hangi Ters Yüz 2 karakteri olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz bakalım!
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1. Yemek yemeyi ne kadar seviyorsun?
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2. En sevdiğin öğün ne?
3. Bir yemeği beğenmediğinde ne yaparsın?
4. En sevdiğin tatlı bunlardan hangisi?
5. Yemek yerken seni en çok ne rahatsız eder?
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6. Yemekte tercih ettiğin içecek hangisi?
7. Fast food ile aran nasıl?
8. Yemek yapmayı biliyor musun?
Sen kesinlikle Neşe'sin!
9. Sen kesinlikle Kaygı'sın!
Sen kesinlikle İğrenme'sin!
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