Yemek Tercihlerine Göre Sen Aslında Hangi Çağda Yaşamalıydın?
Modern çağın hızlı temposuna uyan masalara mı yoksa Orta Çağ sofralarındaki şölenlere katılman gerekiyor. Hadi gel, zamanda küçük bir yolculuğa çıkalım ve yemek seçimlerine göre asıl yaşam gereken çağın hangisi olduğunu öğrenelim!
1. Kahvaltıda öncelikli tercihin nedir?
2. Akşam yemeğinde olmazsa olmazın?
3. Tatlı krizinde hangisine yönelirsin?
4. En çok hangisini yemeyi seversin?
5. Aç kaldığında aklına ilk gelen yemek hangisi?
6. Bir sokak yemeği seçmen gerekseydi tercihin hangisi olurdu?
7. En sevdiğin atıştırmalık hangisi?
8. Bir ekmek seçmen gerekse hangisini tercih ederdin?
9. Bir gün boyunca tek gıda kategorisinden yemek zorunda kalsan hangisini seçerdin?
Aslında Antik Çağ'da yaşamalısın!
Aslında Orta Çağ'da yaşamalısın!
Aslında Rönesans'da yaşamalısın!
Aslında Modern Çağ'da yaşamalısın!
