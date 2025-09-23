onedio
Yemek Tercihlerine Göre Sen Aslında Hangi Çağda Yaşamalıydın?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 22:03

Modern çağın hızlı temposuna uyan masalara mı yoksa Orta Çağ sofralarındaki şölenlere katılman gerekiyor. Hadi gel, zamanda küçük bir yolculuğa çıkalım ve yemek seçimlerine göre asıl yaşam gereken çağın hangisi olduğunu öğrenelim!

1. Kahvaltıda öncelikli tercihin nedir?

2. Akşam yemeğinde olmazsa olmazın?

3. Tatlı krizinde hangisine yönelirsin?

4. En çok hangisini yemeyi seversin?

5. Aç kaldığında aklına ilk gelen yemek hangisi?

6. Bir sokak yemeği seçmen gerekseydi tercihin hangisi olurdu?

7. En sevdiğin atıştırmalık hangisi?

8. Bir ekmek seçmen gerekse hangisini tercih ederdin?

9. Bir gün boyunca tek gıda kategorisinden yemek zorunda kalsan hangisini seçerdin?

Aslında Antik Çağ'da yaşamalısın!

Kahvaltı sofralarının her zaman çeşitli zeytin ve bal içeren yiyeceklerle dolu ve bolca hoş sohbetlerle çevrili olması boşuna değil çünkü senin ruhun resmen Antik Çağ'da yaşıyor! Öyle ki yemeğin senin için karın doyurmaktan öte, dostlarınla uzun uzun konuşmak ve biraz da yemek eşliğinde yeni anılar biriktirmeyi anlatması da bundan kaynaklanıyor.

Aslında Orta Çağ'da yaşamalısın!

Senin evin tam bir şölen masası! Gürültülü kahkahalar, devasa tabaklar, ekmek sepetleri ve büyük bardaklarda içecekler… Sofran ne kadar büyük ve gösterişli olursa keyfin de o kadar artıyor. Sadelikten hiç hoşlanmıyorsun, o yüzden senin çağın kocaman sofralarda ve kalabalıklarla birlikte doya doya yenip içilen Orta Çağ!

Aslında Rönesans'da yaşamalısın!

Yemeklerindeki estetik ve tatlılarındaki şatafatla senin sofraların her zaman adeta bir sanat galerisi gibi görünüyor! Senin için yemek sadece mideyi doyurmak değil, gözlere de hitap etmek zorunda olduğundan yaptığın tariflerde Rönesans ruhunu her an hissediyoruz. O yüzden sen, estetik sunumların ve görkemli sofraların dönemi olan Rönesans’a ait!

Aslında Modern Çağ'da yaşamalısın!

Yemek senin için hızlı, pratik ama bir o kadar da çeşitlilik dolu bir deneyim. Fast food’dan sushi’ye, kahve kültüründen tatlı kaçamaklara kadar her şeyi seviyorsun. Teknolojiyle birleşen yemek alışkanlıkların, sosyal medyada paylaşmalık tabakların ve şehir hayatının temposu da tam sana göre. Senin çağın, dünya mutfağını bir arada bulabileceğin Modern Çağ'dan başkası olamaz!

