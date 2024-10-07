Yemek Tarzına Göre Hangi Sokak Lezzeti Seni Yansıtıyor?
Yemek Tarzına Göre Hangi Sokak Lezzeti Seni Yansıtıyor?
Sokak lezzetleri, hızlı ve pratik yemek kültürünün en lezzetli yansımalarından biri! Her biri farklı bir ruh hali, farklı bir damak zevkine hitap ediyor. Peki, senin yemek tarzın hangi sokak lezzetine daha yakın?
Hadi başlayalım!
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1. Yemek yerken önceliğin nedir?
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2. Açken genelde neye yönelirsin?
3. Yemekte baharat tercihin nedir?
4. Yanında içecek olarak ne alırsın?
5. Yemek sonrası tatlı tercihin nedir?
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6. Yemekte porsiyon tercihin nasıl olur?
7. Kahvaltı tercihin nasıldır?
8. Et sever misin?
9. Sos tercihin nedir?
Döner
Falafel
Tantuni
Kumpir
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