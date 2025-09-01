onedio
“Yedikçe Şişirmesin” Diyenlere: Yaz Aylarında Bayılarak Yiyeceğiniz 14 Hafif Yemek

01.09.2025 - 18:01

Yazın gelişi sofralara daha hafif ve ferah yemekler getirdi. Mideyi yormayan hafif yemekler, hem formuna dikkat etmek hem de kendini zinde hissetmek isteyenler için en iyi alternatiflerden. Tam bu noktada devreye giren Philips Çift Hazneli Airfryer ile tüm yemekler minimum yağ ve maksimum lezzetle hazırlanarak, aradığınız hafifliği sofranıza getirmeye yardımcı olacak. Bu sırada bir yanda ana yemeğinizi yaparken diğerinde atıştırmalığınızı veya tatlınızı yapabileceksiniz. Hazırsanız, yaz sıcaklarına uygun hafif önerilerimize geçelim!

1. Izgara Sebze Salatası ve Izgara Şeftali

Izgara, en sağlıklı pişirme tekniklerinden biri. Dolayısıyla mevsim sebzeleriyle hazırlanmış bir salata, yanına da ızgara şeftali ekleyerek hem ana yemekte hem tatlıda hafiflik elde edebilirsiniz.

Izgara Sebze Salatası

Malzemeler:

  • 2 domates

  • 2 biber (kırmızı ve yeşil)

  • 1 patlıcan

  • 1 kabak

  • Zeytinyağı

  • Limon suyu

  • Tuz

  • Karabiber

  • Fesleğen (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayın ve istediğiniz büyüklükte doğrayın.

2. Bir kaba alarak zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ile karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesini açın ve baharatlı sebzeleri içine yerleştirin. 

5. 200°C'de 20-25 dakika pişirin. 

6. Servis tabağına alırken üzerine fesleğen yaprakları ekleyin.

Not: Cihazın kolay pişirme için tanımlanmış 8 ön ayarlı dokunmatik ekranı sayesinde sürekli kontrol etmek ve ayarları tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Taze ve dondurulmuş kızartmalar, sebzeler, et ve tavuk yemekleri, deniz mahsulleri veya tatlılar için önceden ayarlanmış menüden faydalanarak pişirme kolaylığını maksimuma çıkarabilirsiniz.

Izgara Şeftali

Malzemeler:

  • 2 şeftali

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Tarçın

Yapılışı:

1. Şeftalileri ikiye bölün.

2. Üzerlerine balla tarçın ekleyin. Dilerseniz meyve özütü veya pekmez de ekleyebilirsiniz.

3. Cihazın küçük haznesini açarak içine şeftalileri koyun.

4. 200 derecede 12 dakika ayarıyla pişirin.

5. Ardından servis tabağına alarak üzerine kaymak veya dondurma ekleyin.

Afiyet olsun!

2. Yoğurtlu Mantarlı Tavuk ve Izgara Kabak

Sulu sulu hazırlanmış ve mantar lezzetiyle harmanlanmış pratik bir ana yemek yapmak için de Philips Çift Hazneli Airfryer'ın gücünden faydalanabilirsiniz. Besin değerlerini koruyarak pişirme özelliği sayesinde hem doyurucu hem de fit menüler hazırlayabilirsiniz.

Yoğurtlu Mantarlı Tavuk

Malzemeler:

  • 400 gr tavuk göğsü (fileto)

  • 200 gr mantar

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1/2 demet taze dereotu

  • 1 diş sarımsak

  • Zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü yıkayın, kağıt havluyla kurulayın.

2. Mantarları dilimleyin, soğanları halka halka doğrayın, dereotu ve sarımsağı da ince ince doğrayın.

3. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, dereotu, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırarak tavuk için sosu hazırlayın.

4. Tavuk göğsünü Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 200 derecede 15-20 dakika pişirin. Pişen tavuğu küp küp doğrayın.

5. Tavuklar pişerken yan hazneye mantarları ve soğanı yerleştirin ve 200 derecede 10 dakika pişirin.

6. Pişen tüm malzemeleri bir kaba alın. Hazırladığınız yoğurtlu dereotu sosu üzerine dökün ve güzelce karıştırın.

7. Serin bir yerde dinlendirdikten sonra servis edin.

Izgara Kabak

Malzemeler:

  • 1 kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Kabakları 1 cm kalınlığında soyun. Yağ ve tuz ile harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine yan yana dizin. Dilerseniz ızgara aksesuarı kullanabilirsiniz.

3. 200 derecede 5-8 dakika pişirin. Gerekirse tüm kabaklar hazırlanana kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Not: Cihazın biri 6, diğeri 3 litre hacimdeki ikili hazne tasarımı sayesinde ihtiyacınıza uygun seçimler yapabilir ve tek seferde birden fazla tarif hazırlayarak zamandan kazanabilirsiniz.

Afiyet olsun!

3. Mango ve Kavunlu Deniz Tarağı ve Nar Ekşili Fava

Evde deniz mahsulleri hazırlamak önceden size zor gelmiş olabilir. Ancak Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ultra verimli ve hızlı pişirme teknolojisi sayesinde çok kolay gelecek. Üstelik kokuları ve tatları birbirine karıştırmadığından tüm pişirme dertlerini ortadan kaldıracak.

Deniz Tarağı

Malzemeler:

  • 15 gram maydanoz

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 100 gram salatalık

  • 150 gram mango

  • 200 gram Kantalup kavunu

  • 6 deniztarağı, taze

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gram roka

  • 5 gram suteresi

Yapılışı:

1. Önce deniz tarağı sosunu yapmak için küçük bir kaba maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, biber ve tuz ekleyip mikser ile çekin. Bir kenara alın. 

2. Salatalık, mango ve kavunu küp küp kesin. Bir kapta maydanoz sosunun yarısıyla karıştırıp bir kenara koyun.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yağlı kağıt serin. Üzerine kuruladığınız deniz taraklarını dizin, fırçayla yağlayın ve 200 derecede 10 dakika pişirin.

4. İşlem sonunda roka ve mangolu kavunlu salsa sosunu tabaklara paylaştırın. Üzerlerine ızgara deniz taraklarını ekleyin, kalan maydanoz sosunu da üzerlerine gezdirin ve tereyle süsleyin.

Fava

Malzemeler:

  • 200 gr kuru bakla

  • 1 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 su bardağı zeytinyağı

  • 1/4 su bardağı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1/2 demet dereotu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Kuru baklaları bol suda en az 4 saat, tercihen bir gece önceden ıslatın.

2. Islanmış baklaları süzün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine yerleştirin.

3. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğradıktan sonra baklaların üzerine ekleyin.

4. Zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve karabiberi de ilave ederek karıştırın.

5. Bu şekilde 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

6. Baklalar piştikten sonra dışarı alın, soğuyana kadar bekletin ve mikser ile püre haline getirin.

7. Üzerine ince ince doğradığınız dereotunu ekleyin, zeytinyağı sürün, nar ekşisi ve limonla tatlandırarak servis edin.

Afiyet olsun!

4. Falafel ve Kabak Spagetti

Çıtır çıtır falafel lezzetini seviyorsanız bir de Philips Çift Hazneli Airfryer'da denemelisiniz. Çünkü çok az yağ kullanarak bile dışı çıtır, içi yumuşak mükemmel falafeller hazırlayabilirsiniz. Yanına da fit bir makarna ekleyerek yazın en sağlıklı menüsünü tüketebilirsiniz!

Falafel

Malzemeler:

  • 400 gr haşlanmış nohut 

  • 1 soğan 

  • 1 sarımsak 

  • Maydanoz 

  • Kişniş 

  • Kimyon 

  • Tuz, karabiber 

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri mikserden geçirin. Ele gelen tok bir hamur elde etmeniz gerekli.

2. Hazırladığınız lapadan minik parçalar alın ve falafel topları haline getirin. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın geniş haznesine yerleştirin, 180 derecede 10-12 dakika pişirin. 

Not: Cihazın sıcak hava ile pişirme teknolojisi hem fazla yağ kullanmadan fit kızartmalar yapmanızı sağlar hem de ısıyı malzemelerin her tarafından eşit şekilde geçirir. Böylece altı, üstü, sağı, solu eşit pişmiş; içi de yumuşacık olmuş tarifler hazırlamanızı sağlar.

Kabak Spagetti

Malzemeler:

  • 2-3 kabak 

  • 1 patates

  • 1 kırmızı biber 

  • 1 domates 

  • Limon suyu 

  • Tuz ve istediğiniz baharatlar 

Yapılışı:

1. Kabakları spagetti gibi uzun ve ince doğrayarak haşlamaya bırakın. 

2. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri az bir yağ ile Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine alın ve 185 derecede 15 dakika kızartın. 

3. Kırmızı biberleri doğrayın ve patatesler hazırlandıktan sonra onların yerine koyarak ya da diğer hazne boşsa ona alarak 185 derecede 10 dakika kızartın. Domatesleri de benzer ayarla 5 dakika bir güzel közleyin. 

4. Haşlanan kabakların üzerine doğranan ve kızartılan sebzeleri koyun. Baharat ve yağlarla harmanlayarak servis edin.

Afiyet olsun!

5. Sebzeli Tavuk ve Patates Dilimleri

Tavuk sevenlerin en sevdiği yemeklerden olacak bu sebzeli tavuk tarifi hem çok hafif hem de aşırı sağlıklı. Üstelik yanına yağsız patates dilimleri ekleyince ekstra doyurucu oluyor.

Malzemeler:

  • 8 tavuk baget

  • 2 patates

  • 1 domates

  • 1 havuç

  • 2 biber

  • 5 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Pul biber

  • Kekik

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri küp küp, soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın. 

2. Bir kapta tavuk, baharatlar ve yağ ile karıştırın.

3.. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine sığacak bir pişirme kabına bu karışımı dökün.

4. Önce 180 derecede 20 dakika pişirin. Daha sonra 200 derecede 10 dakika daha pişirin.

Patates Dilimleri

  • 2 adet büyük boy patates

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Baharatlar (tuz, karabiber, kırmızı biber)

Yapılışı:

1. Patatesleri dilimleyin ve bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla tatlandırı.

2. Cihazın diğer haznesini açarak içine patates dilimlerini yerleştirin.

3. 180 derecede 15-20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Malzemeniz çok gelirse 1-2 tekrar yapabilirsiniz.

Not: Cihazın kopyalama özelliği sayesinde büyük hazne için belirlediğiniz ayarı tek tuşla diğerine atayabilir ve vakitten kazanabilirsiniz.

Afiyet olsun!

6. Acılı Tofu ve Köz Patlıcanlı Salata

Philips Çift Hazneli Airfryer ile veganlar da aşırı leziz ve sağlıklı menüler hazırlayabilir. Aşırı pratik ve hafif yaz sofralarına uygun tarifler arıyorsanız, bu ikili çok hoşunuza gidecek!

Acılı Tofu

Malzemeler:

  • 200 gram tofu

  • 2 çorba kaşığı soya sosu

  • 1 çay kaşığı acı sos

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tofu'yu küp küp doğrayın. Bir kasede soya sosu, acı sos ve zeytinyağı ile karıştırın ve en az 30 dakika marine olması için kenara alın.

2. Yeterince bekleyen fofu küplerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin ve 180 derecede 15-20 dakika pişirin. 

3. Tofular çıtır çıtır olunca servis tabağına alın.

Köz Patlıcanlı Salata

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek

  • 2 adet büyük patlıcan

  • 1 çorba kaşığı tahin

  • 1 çorba kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Mercimekleri tuzlu suda haşlayın ve süzün.

2. Patlıcanları doğrudan Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine alarak 200 derecede 25 dakika közleyin.

3. Közlenen ve ılıyan patlıcanları soyarak salata için doğrayın.

4. Ardından bir kapta diğer malzemelerle karıştırın. Üzerine limon suyu ve baharat ekleyin.

Not: Cihazın iki haznesindeki tarifleri aynı anda bitecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece aynı anda pişmiş, sıcak ve taze tarifler hazırlarsınız.

Afiyet olsun!

7. Izgara Balık ve Peynir Dolgulu Kabak Ruloları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kokuları ve tatları birbirine karıştırmayan harika teknolojisi, yazın en sağlıklı balık tariflerini hazırlamak için de elverişli. Üstelik yanına rahat rahat tatlı veya atıştırmalık bile yapabilirsiniz. Bu sırada ne evi batırır, ne de kokutursunuz!

Izgara Balık

Malzemeler:

  • 1 çipura balığı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam taze biberiye

  • Tuz

Yapılışı:

1. Taze biberiyi yıkayın, sarımsakları soyup ezin.

2. Balığı temizleyin, derisine kesikler atıp limon suyu, zeytinyağı ve tuzla ovun.

3. İçini de ezilmiş sarımsak ve taze biberiyle doldurun.

4. Philips Airfryer  Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine ızgara aksesuarı koyun, içine de balığı alın ve 200 derecede 12-15 dakika pişirin.

Peynir Dolgulu Kabak Ruloları

Malzemeler:

  • 2 adet büyük kabak

  • 200 gram ricotta peyniri

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 1 çay kaşığı kuru fesleğen

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

Yapılışı:

1. Kabakları ince dilimler halinde kesin.

2. Ricotta peyniri, parmesan peyniri, ince doğranmış sarımsak, kuru fesleğen ve kekik ile karıştırın.

3. Bu karışımı kabak dilimlerinin üzerine sürün ve her bir dilimi rulo şeklinde sarın.

4. Hazırladığınız ruloları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin ve 180 derece sıcaklıkta 15 dakika pişirin.

5. Kabaklar hafifçe yumuşayıp peynirler eriyene kadar pişirin.

Afiyet olsun!

