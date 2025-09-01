“Yedikçe Şişirmesin” Diyenlere: Yaz Aylarında Bayılarak Yiyeceğiniz 14 Hafif Yemek
Yazın gelişi sofralara daha hafif ve ferah yemekler getirdi. Mideyi yormayan hafif yemekler, hem formuna dikkat etmek hem de kendini zinde hissetmek isteyenler için en iyi alternatiflerden. Tam bu noktada devreye giren Philips Çift Hazneli Airfryer ile tüm yemekler minimum yağ ve maksimum lezzetle hazırlanarak, aradığınız hafifliği sofranıza getirmeye yardımcı olacak. Bu sırada bir yanda ana yemeğinizi yaparken diğerinde atıştırmalığınızı veya tatlınızı yapabileceksiniz. Hazırsanız, yaz sıcaklarına uygun hafif önerilerimize geçelim!
1. Izgara Sebze Salatası ve Izgara Şeftali
2. Yoğurtlu Mantarlı Tavuk ve Izgara Kabak
3. Mango ve Kavunlu Deniz Tarağı ve Nar Ekşili Fava
4. Falafel ve Kabak Spagetti
5. Sebzeli Tavuk ve Patates Dilimleri
6. Acılı Tofu ve Köz Patlıcanlı Salata
7. Izgara Balık ve Peynir Dolgulu Kabak Ruloları
