“Yedikçe Şişirmesin” Diyenlere: Yaz Aylarında Bayılarak Yiyeceğiniz 14 Hafif Yemek

Izgara, en sağlıklı pişirme tekniklerinden biri. Dolayısıyla mevsim sebzeleriyle hazırlanmış bir salata, yanına da ızgara şeftali ekleyerek hem ana yemekte hem tatlıda hafiflik elde edebilirsiniz.

Izgara Sebze Salatası

Malzemeler:

2 domates

2 biber (kırmızı ve yeşil)

1 patlıcan

1 kabak

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz

Karabiber

Fesleğen (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayın ve istediğiniz büyüklükte doğrayın.

2. Bir kaba alarak zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ile karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesini açın ve baharatlı sebzeleri içine yerleştirin.

5. 200°C'de 20-25 dakika pişirin.

6. Servis tabağına alırken üzerine fesleğen yaprakları ekleyin.

Not: Cihazın kolay pişirme için tanımlanmış 8 ön ayarlı dokunmatik ekranı sayesinde sürekli kontrol etmek ve ayarları tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Taze ve dondurulmuş kızartmalar, sebzeler, et ve tavuk yemekleri, deniz mahsulleri veya tatlılar için önceden ayarlanmış menüden faydalanarak pişirme kolaylığını maksimuma çıkarabilirsiniz.

Izgara Şeftali

Malzemeler:

2 şeftali

1 tatlı kaşığı bal

Tarçın

Yapılışı:

1. Şeftalileri ikiye bölün.

2. Üzerlerine balla tarçın ekleyin. Dilerseniz meyve özütü veya pekmez de ekleyebilirsiniz.

3. Cihazın küçük haznesini açarak içine şeftalileri koyun.

4. 200 derecede 12 dakika ayarıyla pişirin.

5. Ardından servis tabağına alarak üzerine kaymak veya dondurma ekleyin.

Afiyet olsun!