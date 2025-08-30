Yaz Sıcaklarında Ağır Yemekler Yemek İstemeyenlere Pratik ve Hafif Tarif Önerileri

Hazırlanma Süresi: 24 dakika

Pişirme Süresi: 38 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

1 soğan

100 gr ıspanak

50 gr feta peyniri

100 gr sığır kıyması

1 çay kaşığı paprika tozu

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

4 yufka katmanı

Yapılışı:

1.Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Ispanakları yıkayın. Ezine peynirini bir kasede parçalayıp kenara alın.

2. Bir tavayı orta sıcaklıkta ısıtın. Zeytinyağı ile soğanı kavurun. Kıyma ve toz biberi de ekleyip 2 dakika daha kavurun. Kıyma karışımını bir kaseye alın.

3.Ispanak için ayrı bir kızartma tavası kullanın. Yıkanmış ıspanağı orta sıcaklıktaki tavaya yerleştirin. Kapağı kapatın ve ıspanak solana kadar pişiri. Bir kaseye aktarın.

4. Yumurtayı, yoğurdu, zeytinyağını ve suyu küçük bir kasede karıştırın.

5. Yufkayı dikdörtgen bir hale getirene kadar kesin. Yufkanın içine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Üzerine bir yufka daha koyun ve yumurtalı karışımdan bir tane daha sürün. Hamurun uzun kenarına ince bir çizgi şeklinde ıspanak, kıyma ve parçalanmış ezine peynirini yerleştirin. Rulo yapıp, sarın.

6. Böreği Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin, 12 dakika 180 derecede pişirin.