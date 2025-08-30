Yaz Sıcaklarında Ağır Yemekler Yemek İstemeyenlere Pratik ve Hafif Tarif Önerileri
Artan yaz sıcaklarıyla birlikte iştahımız da anında kapanıveriyor. Ağır yemekler yerine de daha hafif yemeklere yöneliyoruz. Fakat sıradan tariflerden sıkıldıysanız ve daha ilginç yemekler keşfetmek istiyorsanız listemiz hazır!
Malzemeleri hazırlayın. 🍗🥑🥦
1. Dolgulu Tatlı Patates
2. Dana Etli ve Ispanaklı Rulo Börek
3. Kinoalı Kabaklı Muffin
4. Mantılı Paprikalı Tavuk
5. Izgara Hellim Salatası
6. Yulaf Ezmesi
7. Antep Fıstığı Kaplamalı Domatesli ve Kuşkonmazlı Biftek
8. Dalyan Köfte ve Bebek Patates
9. Mercimekli Nugget
10. Kıymalı Kabak Dolması
