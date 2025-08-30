onedio
Yaz Sıcaklarında Ağır Yemekler Yemek İstemeyenlere Pratik ve Hafif Tarif Önerileri

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
30.08.2025 - 20:01

Artan yaz sıcaklarıyla birlikte iştahımız da anında kapanıveriyor. Ağır yemekler yerine de daha hafif yemeklere yöneliyoruz. Fakat sıradan tariflerden sıkıldıysanız ve daha ilginç yemekler keşfetmek istiyorsanız listemiz hazır! 

Malzemeleri hazırlayın. 🍗🥑🥦

1. Dolgulu Tatlı Patates

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 tatlı patates

  • 100 gr mantar

  • 240 gr mercimek 

  • 1/2 kurutulmuş kekik 

  • 1 yemek kaşığı siyah trüf mantarı ezmesi

  • 1 yemek kaşığı trüf yağı

  • 1yemek kaşığı Balzamik kreması

  • 2 yemek kaşığı nar

Yapılışı: 

1. Tatlı patatesleri iyice ovalayarak yıkayın ve temizleyin. Çatal yardımıyla üzerinde birkaç delik açtığınız patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. 40 dakika, 180 derecede pişirin. 

2. Mantarları süzün ve doğrayın. Mercimekleri durulayın. Bir kasede doğranmış mantar, mercimek, kekik, trüf ezmesi, trüf yağı ve balzamik kremasını birleştirin ve karıştırın.

3. Tatlı patatesler piştikten sonra uzunlamasına ikiye bölün. İçine karışımınızdan ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!

2. Dana Etli ve Ispanaklı Rulo Börek

Hazırlanma Süresi: 24 dakika

Pişirme Süresi: 38 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 100 gr ıspanak

  • 50 gr feta peyniri

  • 100 gr sığır kıyması

  • 1 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 4 yufka katmanı 

Yapılışı:

1.Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Ispanakları yıkayın. Ezine peynirini bir kasede parçalayıp kenara alın. 

2. Bir tavayı orta sıcaklıkta ısıtın. Zeytinyağı ile soğanı kavurun. Kıyma ve toz biberi de ekleyip 2 dakika daha kavurun. Kıyma karışımını bir kaseye alın. 

3.Ispanak için ayrı bir kızartma tavası kullanın. Yıkanmış ıspanağı orta sıcaklıktaki tavaya yerleştirin. Kapağı kapatın ve ıspanak solana kadar pişiri. Bir kaseye aktarın.

4. Yumurtayı, yoğurdu, zeytinyağını ve suyu küçük bir kasede karıştırın. 

5. Yufkayı dikdörtgen bir hale getirene kadar kesin. Yufkanın içine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Üzerine bir yufka daha koyun ve yumurtalı karışımdan bir tane daha sürün. Hamurun uzun kenarına ince bir çizgi şeklinde ıspanak, kıyma ve parçalanmış ezine peynirini yerleştirin. Rulo yapıp, sarın. 

6. Böreği Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin, 12 dakika 180 derecede pişirin.

3. Kinoalı Kabaklı Muffin

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 60 gr pişmiş kinoa

  • 140 gr kabak

  • 60 gr keçi peyniri

  • 30 gr kaju fıstığı

  • 2 orta boy yumurta

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı: 

1. Kabağı rendeleyin. Ardından keçi peynirini küçük parçalar halinde doğrayın. Kajuları ezin. Pişmiş kinoa ve rendelenmiş kabak, yumurta, keçi peyniri, kaju fıstığı, biber ve tuzu bir kapta karıştırın. 

2. Hamuru kaşık yardımıyla muffin kaplarına dökün ve  Philips Çift Hazneli Airfryer'da 15 dakika, 170 derecede pişirin. Afiyet olsun!

4. Mantılı Paprikalı Tavuk

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 500 gr tavuk göğsü fileto

  • 2 kırmızı dolma bber

  • 1 yemek kaşığı paprika tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 200 gr domates

  • 20 gr erimiş tereyağı

  • 500 gr yumurtalı noodle mantısı

  • 3 yemek kaşığı ekşi krema

Yapılışı: 

1.Tavuğu küp küp doğrayın. Dolmalık biberleri yıkayın ve küçük küçük doğrayın. 

Tavuk, dolmalık biber, paprika tozu, soğan tozu, doğranmış domates ve yeteri kadar tuz ve kararbiberi Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin. 

2.Yumurtalı noodle mantısını soldaki hazneye alın. Birinci maddedeki karışımı sağdaki hazneye yerleştirin. 45 dakika, 180 derecede pişirin. 

3. Ekşi kremayı paprikalı tavukla karıştırın ve yanında yumurtalı mantıyla servis edin!

5. Izgara Hellim Salatası

kşi kremayıHazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 200 gr Hellim Peyniri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 portakal

  • 100 gr mini ıspanak

  • 240 gr nohut

  • 2 yemek kaşığı soyulmuş badem

  • 5 gr nane

Yapılışı: 

1. Dolmalık biberleri şeritler halinde doğrayın ve hellimi dilimleyin. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Malzemeleri sepete aktarın.

2.Philips Çift Hazneli Airfryer'da 8 dakika, 180 derecede pişirin. 

3. Ispanak, portakal, nohut ve kızarmış hellim ile dolmalık biberi bir araya getirin. Soyulmuş file bademi, kalan zeytinyağını ve limon suyunu tüm karışıma ekleyin ve servis edin!

6. Yulaf Ezmesi

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 120 gr kayısı

  • 100 gram yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 150 ml badem süt

  • 1 yemek kaşığı yaban mersini

  • 1 yemek kaşığı badem

Yapılışı:

1. Kayısıları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve kesin. Yulaf ezmesini karbonatla ve bitkisel sütle karıştırın.

2. Bademleri büyük büyük doğrayın. Bir kasede yulaf ezmesi karışımını kayısı, yaban mersini ve badem parçalarıyla karıştırın.

3. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'a boşaltın ve belirtilen derecede pişirin. Yüzey kıtır ve altın renginde olduktan sonra kahvaltınız hazır, bu lezzetin keyfini çıkarın!

7. Antep Fıstığı Kaplamalı Domatesli ve Kuşkonmazlı Biftek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 330 gr antrikot

  • 50 gr antep fıstığı

  • 2 tutam kekik

  • 1 yemek kaşığı Dijon hardalı

  • 300 gr kuşkonmaz

  • 200 gr çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı,

Yapılışı:

1.Bifteği oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. Antep fıstığıyla kekiği mutfak robotuna koyun ve tatlandırmak için yeteri kadar tuz ekleyin. Düzgün ve taneli bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bifteğin her tarafına fırçayla hardal sürün. Ardından her tarafına antep fıstığıyla kaplayın. 

2.Kuşkonmazların sert uçlarını kesip atın. Domatesleri ve kuşkonmazları zeytinyağı ve yeteri kadar tuzla tatlandırın. 

3.Kuşkonmazları ve domatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol hazneye, bifteği ise sağ tarafına alın. Sol tarafı 8 dakika, sağ tarafı 12 dakika pişirin. 

4. Biftek piştikten sonra afiyetle yiyin!

8. Dalyan Köfte ve Bebek Patates

Hazırlanma Süresi: 19 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 50 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 600 gr bebek patates

  • 1 çay kaşığı yağ

  • 3 diş sarımsak

  • 4 tutam maydanoz

  • 800 gr sığır kıyması

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 50 ml süt

  • 2 yemek kaşığı barbekü sos

Yapılışı

1. Bebek patatesleri fırça yardımıyla temizleyin. Üzerine fırçayla yağ sürün.

2.Soğanı ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın. Maydanozu iyice ince ince kıyın. 

3.Dana kıyma, yumurta, ekmek kırıntısı, süt soğan, sarımsak, maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırın. 

4.Bebek patatesleri soldaki haznede 37 dakika 180 derece, sağ tarafta köfteyi 40 dakika 170 derecede pişirin. Afiyet olsun!

9. Mercimekli Nugget

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 320 gram mercimek

  • 120 gram havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.5 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

1. Mercimekler süzün ve havuçları ince ince rendeleyin. Rendelenmiş havucun suyunu güzelce sıkın ki yemeği sulandırmasın. Sarımsağın da kabuğunu soyun ve ince ince doğrayın. 

2. Orta boy bir kaseye bir mercimek, havuç, sarımsak, salça, taze kekik, tuz, kırmızı biber tozu, taze çekilmiş karabiber ve unu koyun. Hepsini iyice karıştırın.

3. Karışımdan bir yemek kaşığı alıp elinizle nugget şekli verin. Karışımınız eğer ıslaksa biraz un ekleyebilirsiniz.

4. Nugget'lara biraz yağ püskürtün ve  Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Belirtilen derecede pişirin.

10. Kıymalı Kabak Dolması

Hem yemesi, hem yapması zevkli olan bu kabak dolması tarifi ile sağlıklı ve hafif bir yemek yiyebilirsiniz!

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 dolmalık yuvarlak kabak

  • 2 arpacık soğanı

  • 1 diş sarımsak

  • 200 gram sığır kıyması

  • 1 orta boy yumurta

  • 2 tutam deniz tozu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş keklik otu

  • 2.5 yemek kaşığı galeta unu

  • 400 gram bebek patates

  • 200 gram kırmızı çeri domates

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 şube taze fesleğen

  • 2 defne yaprağı

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber 

Yapılışı:

1. Yuvarlak kabakların üst kesimini kesip içlerini oyun.

2. Sarımsak ve arpacık soğanı incecik doğrayın. Kıymayı, yumurtayı, kuru kekik, tuz, galeta unu ve diğer tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın.

3. Kabağın içini bu karışımla doldurun.

4. Kabak dolmalarnı  Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Patatesleri de kabakların etrafına dizin ve 23 dakika, 180° olacak şekilde cihazınızı çalıştırın. 

5. Bu arada domatesli chutney sosunu hazırlayın. Çeri domatesleri ikiye bölün. Sos tavasında kısık ateşte domatesleri balzamik sirke, zeytinyağı, fesleğen ve defne yaprağı ile ısıtın. Yaklaşık 10 dakika ısıtın sadece ılık olması bu tarif için yeterli olacaktır.

6. Kabak dolmasının üzerine sosunuzu dökün. Patatesleri de dolmanın yanında servis etmeyi unutmayın.

Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
