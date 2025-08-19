Yaz Boyu Formda Kalmak İsteyenlerin Dolabından Eksik Etmemesi Gereken Besinler

Yazın zaten öyle ağır yemekler pek yenmiyor. İnsan daha hafif ve serinletici yemeklere yöneliyor. Ama bu yetmez tabii, formda kalabilmek için bazı besinleri daha fazla tüketmek gerek. Yağ yaktıran ve kas kütlesini artıran bu besinlerle sağlıklı ve formda olmak mümkün! Neler peki bu besinler bakalım mı?