Yaz Boyu Formda Kalmak İsteyenlerin Dolabından Eksik Etmemesi Gereken Besinler

Meryem Hazal Çamurcu
19.08.2025 - 19:01

Yazın zaten öyle ağır yemekler pek yenmiyor. İnsan daha hafif ve serinletici yemeklere yöneliyor. Ama bu yetmez tabii, formda kalabilmek için bazı besinleri daha fazla tüketmek gerek. Yağ yaktıran ve kas kütlesini artıran bu besinlerle sağlıklı ve formda olmak mümkün! Neler peki bu besinler bakalım mı?

Chia Tohumu

Chia tohumunu son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. Yüksek lif ve omega-3 içeriğiyle oldukça iyi bir besin. Tok kalmayı sağladığı için de sıklıkla tercih ediliyor. Yoğurtla ya da smoothielerle birlikte tüketerek uzun süre tokluk hissedebilirsin. Chia sadece tok tutmuyor bu arada, aynı zamanda sindirim sistemini de destekliyor.

Yoğurt

Yoğurt probiyotik içeriğiyle oldukça faydalı besinlerden. Bunun ötesinde formda kalmanın da bir yolu. Hele bir de ev yapımıysa hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek olur. Protein yönü zengin yoğurt kas kaybını önlüyor. Yazın serinletici bir ara öğün aradığında yoğurt tüketebilirsin.

Salatalık

Salatalık yüksek oranda su içeren bir besin. Kalorisi düşük salatalık, güçlü bir ödem atıcı. Sıcak havalarda sıvı alımını desteklemek ve ferahlamak için salatalık ideal. Yoğurtla cacık yapabileceğin gibi sadece doğrayıp da yiyebilirsin. Gün içinde atıştırmalık olarak en güzel seçeneklerden biri.

Yumurta

Protein içeriğiyle en iyi besinlerden biri olan yumurta, uzun süre tokluk sağlıyor. Yaz mevsiminde formunu korumak isteyenler için yumurta ideal seçeneklerden. Kahvaltılarda tercih edebileceğin yumurta kas kütlesini koruyor.

Semizotu

Omega-3 yönünden zengin semizotu çok da lezzetli bir besin. Özellikle yoğurtlu bir sosla semizotunu ara öğün olarak tüketmek mümkün. Serinletici bir seçenek de olan semizotu, ödem atılmasına yardımcı oluyor.

Karpuz

Yüksek su içeriği ile serinletici etkili karpuz, yazın en ideal besinlerden. Şeker içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerek elbette. Yanına beyaz peynirle dengeleyebileceğin karpuz tatlı ihtiyacını karşılıyor.

Yulaf

Yulaf, uzun süre tok tutan bir besin. Özellikle sabahları kahvaltıda süt ya da yoğurtla birlikte tüketerek güne güzel bir başlangıç yapabilirsin. Tatlı krizlerini bastırmak için meyve ya da tarçınla tüketebilirsin.

Limon

C vitamini yönünden zengin limon, bağışıklığı destekliyor. Ama tek faydası bu değil, yağ yakımını da destekliyor. Salatalara bol bol limon koyarak ferah bir lezzet yakalayabilirsin. Ayrıca detoks içeceklerinde de limon kullanabilirsin. Mesela günlük içtiğin suyuna 1-2 dilim limon atabilirsin.

Badem

Badem, ara öğünler için en sık kullanılan kuru yemişlerden biri. Tokluk süresini uzatan badem, aşırı yeme isteğini bastırıyor. Cilt sağlığı için de iyi bir besin badem. Egzersiz öncesi enerji verici olarak da kullanılabiliyor. Tabii porsiyon kontrolü yaparak tüketilmesi gerekiyor.

Yeşil Çay

Antioksidan yönünden zengin olan yeşil çay, metabolizmayı hızlandırıyor. Sabahları ya da öğleden sonraları tüketebileceğin yeşil çay tokluk hissi veriyor. Bunun yanında yağ yakımını da destekliyor. Daha ne olsun, öyle değil mi?

