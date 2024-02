Yaptım/yapmadım testine göre sen pişman mısın?

Hayatın her anını dolu dolu yaşayan biri olarak, senin için pişmanlık kelimesi sözlüğünde yer almıyor. 'Keşke' demek yerine, 'İyi ki' diyorsun. Çünkü sen, her yaşın ve her zamanın kendine has bir güzelliği olduğunu biliyorsun. Belki gençlik yıllarında hatalar yaptın, belki yanlış kararlar aldın ama bunlar senin yaşam yolculuğunun birer parçası oldu. Evet, belki bazılarına göre yanlışlar yaptın, belki bazılarına göre hatalar yaptın ama bu senin yaşam serüvenin içindeki renklerdi. Bu renkler, seni bugünkü sen yaptı. Ve sen, bu renklerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorsun. Çünkü onlar sayesinde bugünkü sen oldun. Hayatında hiçbir şeyden pişmanlık duymamanın sebebi, her anın tadını çıkarman. Belki bazı anlar acı verdi, belki bazı anlar gözyaşı döktürdü ama her biri seni daha da güçlendirdi, daha da büyüttü. Ve sen, bu yaşadıklarının seni bugünkü sen yaptığını biliyorsun. Bu yüzden, hayatının hiçbir anından pişmanlık duymuyorsun, çünkü her bir an seni daha da güçlü, daha da bilge yaptı. Bu yüzden, hayatının her anına 'İyi ki' diyorsun.