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Yaptım/Yapmadım Testine Göre Sen Pişman mısın?

Yaptım/Yapmadım Testine Göre Sen Pişman mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.02.2024 - 19:31

Yaptım/yapmadım testine göre sen pişman mısın?

Haydi testeeee!

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1. Hiç birini aldattın mı?( Öpüşmek, flörtleşmek dahil)

2. Peki hiç biri için hayallerinden vazgeçtin mi?

3. Sevmediğin birine küçük/büyük bir kötülük yaptın mı?

4. Arkadaşının dedikodusunu bir başka arkadaşına yaptın mı?

5. Sevmediğin halde biriyle bir ilişkiye başladın mı?

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6. Aynı anda birden fazla kişiyi idare ettin mi?

7. Daha önce hiç bir arkadaşının sevgilisinden hoşlandın veya arkadaşınla iletişimin kopunca ve arkadaşın da sevgilisinden ayrıldığında onunla bir şeyler yaşadın mı?

8. Peki sevgiline veya arkadaşına kendin hakkında bir yalan söyledin mi?

9. Hiç evli birinden hoşlandın mı ya da sevgili oldun mu?

10. Son olarak fake hesabından sevmediğin birine mesaj attın mı ya da sevgilini denemek için mesaj attın mı?

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Sen pişmansın!

Hayatının bazı dönemlerinde, belki de şu anda bile, içini bir pişmanlık duygusu sarıyor. Geçmişte yaptıklarını düşündüğünde, belki de biraz utanıyorsun. Belki de bu duygular, yüzünü kızartıyor ve kalbini sıkıştırıyor. Ancak, bu hislerin içinde boğulmak yerine, onları içine gömüp hayatına devam ediyorsun. Çünkü ne olursa olsun, geçmişteki hatalarını değiştiremezsin. Olan olmuştur ve bunu kabullenmek zorundasın. Bu pişmanlık duygusu, belki de bir şeyleri daha iyi yapabilirdin diye düşünmenin bir sonucu. Belki de biraz daha dikkatli olabilirdin, belki de biraz daha sabırlı olabilirdin. Ancak, bu düşüncelerin hepsi sadece 'belki'lerden ibaret. Gerçek şu ki, o an ne hissettiysen, ne düşündüysen onu yaptın. Ve belki de en acı gerçek, eğer aynı durum tekrar karşına çıksa, yine aynı şeyi yapardın. Çünkü o anki sen, o kararı verdi ve o karar senin kararındı. Bu pişmanlık duygusu belki de hayatının bir parçası. Ancak, bu duyguların seni yıpratmasına izin verme. Unutma ki, her hata, her pişmanlık, seni daha güçlü bir insan yapar. Ve belki de en önemlisi, her pişmanlık, seni daha iyi bir insan yapar. Bu yüzden, pişman olmak yerine, bu duyguları bir öğrenme fırsatı olarak gör. Ve unutma, sen pişmansın ama yine olsa yine yapardın.

Sen hiçbir şeyden pişman değilsin!

Hayatın her anını dolu dolu yaşayan biri olarak, senin için pişmanlık kelimesi sözlüğünde yer almıyor. 'Keşke' demek yerine, 'İyi ki' diyorsun. Çünkü sen, her yaşın ve her zamanın kendine has bir güzelliği olduğunu biliyorsun. Belki gençlik yıllarında hatalar yaptın, belki yanlış kararlar aldın ama bunlar senin yaşam yolculuğunun birer parçası oldu. Evet, belki bazılarına göre yanlışlar yaptın, belki bazılarına göre hatalar yaptın ama bu senin yaşam serüvenin içindeki renklerdi. Bu renkler, seni bugünkü sen yaptı. Ve sen, bu renklerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorsun. Çünkü onlar sayesinde bugünkü sen oldun. Hayatında hiçbir şeyden pişmanlık duymamanın sebebi, her anın tadını çıkarman. Belki bazı anlar acı verdi, belki bazı anlar gözyaşı döktürdü ama her biri seni daha da güçlendirdi, daha da büyüttü. Ve sen, bu yaşadıklarının seni bugünkü sen yaptığını biliyorsun. Bu yüzden, hayatının hiçbir anından pişmanlık duymuyorsun, çünkü her bir an seni daha da güçlü, daha da bilge yaptı. Bu yüzden, hayatının her anına 'İyi ki' diyorsun.

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