Yaptım/Yapmadım Testine Göre Sen Pişman mısın?
Yaptım/Yapmadım Testine Göre Sen Pişman mısın?
Yaptım/yapmadım testine göre sen pişman mısın?
Haydi testeeee!
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1. Hiç birini aldattın mı?( Öpüşmek, flörtleşmek dahil)
2. Peki hiç biri için hayallerinden vazgeçtin mi?
3. Sevmediğin birine küçük/büyük bir kötülük yaptın mı?
4. Arkadaşının dedikodusunu bir başka arkadaşına yaptın mı?
5. Sevmediğin halde biriyle bir ilişkiye başladın mı?
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6. Aynı anda birden fazla kişiyi idare ettin mi?
7. Daha önce hiç bir arkadaşının sevgilisinden hoşlandın veya arkadaşınla iletişimin kopunca ve arkadaşın da sevgilisinden ayrıldığında onunla bir şeyler yaşadın mı?
8. Peki sevgiline veya arkadaşına kendin hakkında bir yalan söyledin mi?
9. Hiç evli birinden hoşlandın mı ya da sevgili oldun mu?
10. Son olarak fake hesabından sevmediğin birine mesaj attın mı ya da sevgilini denemek için mesaj attın mı?
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Sen pişmansın!
Sen hiçbir şeyden pişman değilsin!
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