Yaptım/yapmadım testine göre sen pişman mısın?

Hayatının bazı dönemlerinde, belki de şu anda bile, içini bir pişmanlık duygusu sarıyor. Geçmişte yaptıklarını düşündüğünde, belki de biraz utanıyorsun. Belki de bu duygular, yüzünü kızartıyor ve kalbini sıkıştırıyor. Ancak, bu hislerin içinde boğulmak yerine, onları içine gömüp hayatına devam ediyorsun. Çünkü ne olursa olsun, geçmişteki hatalarını değiştiremezsin. Olan olmuştur ve bunu kabullenmek zorundasın. Bu pişmanlık duygusu, belki de bir şeyleri daha iyi yapabilirdin diye düşünmenin bir sonucu. Belki de biraz daha dikkatli olabilirdin, belki de biraz daha sabırlı olabilirdin. Ancak, bu düşüncelerin hepsi sadece 'belki'lerden ibaret. Gerçek şu ki, o an ne hissettiysen, ne düşündüysen onu yaptın. Ve belki de en acı gerçek, eğer aynı durum tekrar karşına çıksa, yine aynı şeyi yapardın. Çünkü o anki sen, o kararı verdi ve o karar senin kararındı. Bu pişmanlık duygusu belki de hayatının bir parçası. Ancak, bu duyguların seni yıpratmasına izin verme. Unutma ki, her hata, her pişmanlık, seni daha güçlü bir insan yapar. Ve belki de en önemlisi, her pişmanlık, seni daha iyi bir insan yapar. Bu yüzden, pişman olmak yerine, bu duyguları bir öğrenme fırsatı olarak gör. Ve unutma, sen pişmansın ama yine olsa yine yapardın.