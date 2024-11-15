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Bugün İndirimde Neler Var? Calvin Klein Euphoria Parfüm'den Apple iPad'e 15 Kasım 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Calvin Klein Euphoria Parfüm'den Apple iPad'e 15 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 12:37

15 Kasım 2024 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? Calvin Klein'ın büyüleyici kokusu Euphoria parfümünden, teknoloji severlerin vazgeçilmezi Apple iPad'e kadar birçok ürün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, günün en iyi indirimlerini keşfedin!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Premium ile 1.381,15 TL.

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4. Starbucks Paslanmaz Çelik Termos - Lacivert - 355 ml

4. Starbucks Paslanmaz Çelik Termos - Lacivert - 355 ml

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Starbucks Paslanmaz Çelik Termos - Lacivert - 355 ml

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5. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

5. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

5.495,56 TL yerine şimdi Premium ile 2.747,78 TL.

Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

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4.799,00 TL yerine şimdi 2.399,50 TL.

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7. KARACA Multiblend Smoothie Blender Kırmızı 1000W

Şimdi 1.398,99 TL.

KARACA Multiblend Smoothie Blender Kırmızı 1000W

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8. Apple 2022 10.9 inç iPad (Wi-Fi + Cellular, 64 GB) - Gümüş Rengi (10. nesil)

8. Apple 2022 10.9 inç iPad (Wi-Fi + Cellular, 64 GB) - Gümüş Rengi (10. nesil)

21.548,70 TL'den  17.899,00 TL'ye düştü.

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9. Xiaomi Akıllı Kamera C200

9. Xiaomi Akıllı Kamera C200

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Xiaomi Akıllı Kamera C200

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10. Sony DualSense V2 Rouge Bluetooth

10. Sony DualSense V2 Rouge Bluetooth

Prime fırsatı ile 3.818,28 TL.

Sony DualSense V2 Rouge Bluetooth

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11. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi

11. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi

1.839,00 TL yerine şimdi 1500 TL.

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12. Huawei Freebuds Pro 3 Kulaklık - Buz Grisi

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Prime fırsatı ile 5.291 TL.

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13. COSMED Atopia Cleansing Oil - Yüz Ve Vücut Için Temizleme Yağı - Yağ Bazlı Temizleyici 400 ml

13. COSMED Atopia Cleansing Oil - Yüz Ve Vücut Için Temizleme Yağı - Yağ Bazlı Temizleyici 400 ml

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14. Tupperware Eco Şişe Kolay Kapak Suluk ve Matara Deniz 500ml

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Tupperware Eco Şişe Kolay Kapak Suluk ve Matara Deniz 500ml

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15. Flormar Kalıcı Mat Dudak Tint'i (Kırmızı) - Water Lip Stain - 002 Love Craft

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