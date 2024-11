Bilim İnsanları Neden Temizlik Konusunda Takıntılıdır?

Elbette bilim insanları genel toplumu oluşturan bireylerden daha farklı düşünürler. Bu da onları genel anlamda daha farkında, düşünceli ve akıllı yapar. Her alanda derin sorular soran, araştırmacı zihniyete sahip bu kişiler için hayatın her yerinde düzen ve temizlik aramak çok şaşılası bir şey değildir. Çünkü onlar için her şey birbirine bağlıdır ve düzen olmazsa her şey kelebek etkisi gibi dağılabilir.