Kestiği Parmağına Yaptığı Pansumanla Tıp Literatürüne Giren X Kullanıcısı

Zorda kaldığımız durumlarda elimizde etrafımızda ne varsa pratik çözümler üretmek iyidir. Ufak ev kazalarında da belli başlı önlemlerle sorunlara önlem alabiliriz. Ancak bunun görüntüsü pek de hoş olmayabilir. Bir Twitter kullanıcısı parmağını kestiği için kendine pansuman yaptı, yetmedi kendi imkanlarıyla turnike bile hazırladı. Olay büyüdü de paylaşım goygoycuların er meydanına dönüştü.